"Margarita" finalizó el rodaje de la segunda y tercera temporada, y se prepara para el estreno

Cabe destacar que Margarita en Vivo fue un éxito arrollador, ya que brindaron shows en el Movistar Arena y en vacaciones de invierno en Tecnópolis, cantando todos los éxitos de la novela y batiendo récords en la convocatoria del público.

La magia se vivió en cada función. Tras agotar 14 funciones en el Movistar Arena y completar otras 13 durante las vacaciones de invierno en Tecnópolis, Margarita en Vivo se consagró como el gran fenómeno familiar del año.

Más de 230.000 soñadores fueron parte de este universo mágico que conquistó a todas las generaciones. Con una puesta imponente, vestuarios deslumbrantes, coreografías inolvidables y una historia que emociona, el espectáculo creado por Cris Morena demostró una vez más su capacidad de tocar el corazón del público.

Uno de los momentos más emocionantes de toda la temporada se vivió en la función de cierre, cuando Cris Morena subió al escenario para agradecer al público, al elenco y a todo el equipo que hizo posible este espectáculo por el amor, la entrega y el camino compartido. Y como broche de oro, todo el elenco sorprendió con “Quiero Una Luz” una canción inédita, presentada como regalo especial para despedir las funciones de Vacaciones de Invierno, dejando al público con el corazón lleno y la promesa de nuevas historias por venir.

Desde su llegada al escenario, Margarita en Vivo se convirtió en una experiencia integral pensada para el disfrute de grandes y chicos. En cada función, el espectáculo desplegó una producción sin precedentes: 28 cuadros musicales, más de 130 cambios de vestuario, efectos especiales, vuelos, pantallas gigantes, escenografía soñada y un elenco repleto de talento que se entregó al máximo desde el primer minuto.

Sonaron los clásicos que siguen emocionando generación tras generación, como “Mi Vestido Azul”, “Que Nos Volvamos a Ver” y “Flores Amarillas”. También hubo lugar para las nuevas joyas del universo Margarita: “Hay Un Cuento”, interpretada junto a Yami Safdie, “Oh La Lá” y los hits que ya hacen corear a miles: “Corazones Rojos”, “Mucho, Poquito o Nada” y “EmotiHadas”.

Cada momento fue celebrado como un himno generacional. El universo de Margarita se desplegó en escena con una potencia arrolladora, reviviendo el legado de Cris Morena y emocionando tanto a quienes crecieron con sus historias como a los más chicos que la descubren por primera vez.

Pero la magia no se vivía solo en el escenario. Durante las funciones en Tecnópolis, la experiencia redobló la apuesta: el universo de Margarita sumó un verdadero upgrade con un predio completamente intervenido para que la emoción empiece mucho antes de que se levante el telón. Las familias que llegaban temprano podían disfrutar de activaciones de marca, espacios lúdicos, juegos interactivos, propuestas gastronómicas y zonas especialmente diseñadas para que la previa también sea parte del plan. En estas funciones, llegar con tiempo no era solo una recomendación: era parte esencial de la aventura.