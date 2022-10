Habló el paparazzi agredido por los guardaespaldas de Margot Robbie y Cara Delevingne

Por el hecho, los guardaespaldas de Margot Robbie – identificados como Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum- fueron denunciados por “lesiones graves” y permanecen detenidos por orden de la Unidad Flagrancia Sur, a cargo de la auxiliar fiscal Catalina Neme.

“Sufrí una violencia inusitada y les inicié una demanda”, dijo el paparazzi a Infobae. “Estoy psicológicamente muy quebrado, muy angustiado, no caigo”, agregó.

En cuanto a su trabajo, contó: “Las fotos me las encargó una revista, me avisaron que las dos actrices estaban de incógnito en el país, las busqué y las encontré en el restaurante. Cuando salieron e iban a subirse a un coche, las puertas estaban trabadas y se pusieron como locas. Y así logré las fotos”.

Y detalló: “Se vinieron los dos (guardaespaldas) a la mitad de la calle, pero yo seguí haciendo fotos. Se la agarraron conmigo, me empezaron a insultar en inglés, me prepotearon y salí corriendo rumbo al taxi que me estaba esperando. Me querían sacar la cámara”.

“Venían por mí y me alcanzaron. No sé cuál fue, pero se tiró con todo su peso contra mí en velocidad, caí al piso con el brazo y choqué contra mi taxi. Fue terrible. La cámara voló y yo veía el hueso al descubierto, la hemorragia y no podía mover el brazo. Perdí la consciencia”, indicó.