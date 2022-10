Margot Robbie y Cara Delevingne protagonizaron un incidente en Argentina

"Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión de parte de la gente de seguridad, o los patovicas, porque no se cuál es el vínculo que tienen con ellas", señaló Orquera en diálogo con La Nación y, debido a la brutal golpiza que le propinaron los custodios, el reportero gráfico sufrió una fractura expuesta en su codo derecho y una herida sangrante en la cabeza.

Según indica la denuncia policial que hizo Orquera, Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum, dos ingleses que según el diario The Sun trabajan en la industria cinematográfica, quisieron evitar que difunda las imágenes de sus clientas y, para esto, lo persiguieron y lo golpearon.

"Estaba haciendo una cobertura y descubrí que las mujeres estaban acá, así que fui", contó Orquera.

Además dijo: "Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire".

"La Policía acudió rapidísimo y la ambulancia del SAME también. Ahí mismo vi que uno de los agresores había quedado dando vueltas por la zona y la policía lo detuvo enseguida", recordó, tras lo cual fue trasladado hacia el Hospital Argerich donde fue asistido. En tanto, se informó que los agresores quedaron detenidos por orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°34 por "lesiones graves".