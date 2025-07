María Becerra se hizo un cambio estético en la cara: ¿cómo reaccionaron sus fans?

Pero, como suele ocurrir en el universo digital, los comentarios negativos no se hicieron esperar. Lejos de quedarse callada o escudarse detrás de filtros, María, quien recientemente tuvo que tomar una drástica decisión con su perrito adoptado, salió al cruce con la misma autenticidad que la define desde el inicio de su carrera.

En un vivo, la artista no solo respondió sin tapujos a quienes la criticaban, sino que también habló de sus retoques y cirugías con una naturalidad que pocas figuras del ambiente manejan. “Yo me hice las tetas. Todo lo demás es ácido hialurónico. No tengo por qué ocultarlo”, afirmó con seguridad la cantante, dejando en claro su transparencia.

Cuando le preguntaron quién le había hecho “esa carita”, María respondió con picardía: “Un cirujano, ¿quién va a ser? Igual no me hice operaciones tipo ‘me fui a un quirófano’. Si no, lo diría con soltura”. Siempre cercana y real con sus fans, María aprovechó la ocasión para hablar sobre cómo se planta frente a los prejuicios y las críticas sobre su apariencia.

“¿Cuál fue? ¿Te pensás que a mí me genera algo lo que pienses de mí? Estoy acá laburando, no jodo a nadie. Me la re banqué por lo que me gusta y llegué hasta acá así como soy”, dijo con los ojos fijos en la cámara, dejando en claro que no piensa ajustarse a los moldes que otros le impongan.

Su nuevo piercing no es solo un detalle estético; es un mensaje. María Becerra se encuentra en un momento personal y profesional inigualable, segura de sí misma y sin miedo a mostrarse tal cual es. Con cada gesto, reafirma que no va a pretender ser alguien que no es ni a seguir guiones ajenos. Ya sea en el escenario, en un set de filmación o en su vida privada, la artista demuestra que el éxito no la despoja de su esencia: sigue siendo “la nena de Argentina”, pero ahora con una consolidada proyección internacional.