El elogio de María Becerra al último tema de Tini

La canción escaló rápidamente en las plataformas y en YouTube ya se ubica en el puesto uno de lo más visto. El videoclip la muestra a Tini en la sala de espera mientras recibe preocupantes noticias sobre la salud de su familiar.

“Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía. Fue un mes de marzo, dijeron que te perdía. Estaba a tu lado, pero ya falta me hacías. Juro por Dios que decirte adiós no me salía”, reza la primera parte de la canción de Tini Stoessel.

Luego del estreno de Tini, la cantante recibió múltiples comentarios de sus seguidores, quienes hicieron hincapié en el contenido emotivo de la canción y una fue María Becerra, con la que la ex Violetta tiene una linda relación.

La Nena de Argentina expresó: “¡Dios, qué pedazo de canción... me emocionaste mucho, te quiero!”, felicitando a Tini por esta nueva faceta que es una pequeña muestra de lo que vendrá en su nuevo trabajo discográfico.

Embed - TINI - pa (Official Video)