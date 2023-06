La reacción de J Rai al reencuentro de María Becerra con Rusherking

“Ustedes saben que hoy Rusherking y María Becerra volvieron a seguirse en redes, me cuentan que a J Rei no le dio igual esto y habría habido un reclamo a la cantante. Y otro dato: tampoco le habría gustado que su novia vuelva a hacer un tema con su ex, lo que me contaban es que J Rei siente innecesario todo esto”, comentó el periodista Juan Etchegoyen.