María O'Donnell reveló que está de novia: "Muy bien"
Mientras estaba al aire, la periodista contó que se encuentra en un gran momento pese a que suele mantener un perfil muy bajo. Los detalles.
Reconocida por mantener un perfil extremadamente reservado en lo que respecta a sus asuntos personales, María O’Donnell sorprendió al público con una revelación inesperada. Durante la jornada del martes, la experimentada periodista decidió hacer una excepción a su habitual cautela y confirmó públicamente que se encuentra atravesando un gran presente sentimental.
El anuncio se produjo durante un ameno intercambio con Sebastián Wainraich en el ciclo "Vuelta y media", transmitido por la señal de streaming Urbana Play. En el inicio de la conversación, la entrevistada manifestó su enorme satisfacción por haberse consagrado recientemente con el codiciado Martín Fierro de Oro gracias a su destacada trayectoria en el medio radial. Sin embargo, el tramo final del reportaje tomó un giro distendido y se centró de lleno en su costado afectivo.
Aprovechando la complicidad del aire, el conductor del programa indagó de manera picante sobre su situación personal: “Vos estás bien del corazón, ¿no María?”. Ante la consulta directa, la periodista respondió con contundencia y una sonrisa inocultable: “Estoy muy bien, estoy muy bien. Muy bien, sí, sí, sí. Muy contenta”.
Lejos de dejar pasar el momento, el entrevistador decidió ir por más y le repreguntó sobre la posibilidad de dar más precisiones: “¿Querés ampliar o lo dejamos acá?”. Entre risas, O’Donnell reaccionó recriminándole el acoso periodístico pero terminó cediendo para dar la gran primicia: “Sos peor que… Tengo un novio”.
La confesión generó el festejo inmediato de Wainraich, quien celebró la novedad al aire: “¿Estás de novia, María? No sabía nada. ¡Qué bien! Qué linda risa. Qué alegría. María O’Donnell está de novia. Es la noticia que esperaba todo el país”.
A la hora de brindar los primeros datos sobre la identidad de su flamante compañero, la comunicadora prefirió no dar nombres propios pero se encargó de dejar en claro cuáles son las profesiones a las que no pertenece su pareja, descartando de plano al ámbito de la función pública y a los medios de comunicación: “No es político. Nunca en la vida… No es periodista. Es diseñador gráfico”.
Sobre el cierre del divertido ida y vuelta, la ganadora del galardón dorado cerró la entrevista recriminándole en tono jocoso a su colega el manejo del tema: “No sé por qué se pregunta como si no supiera. O sea, es mucha trampa la que está haciendo. Está usando la información que tiene conmigo”. Con esa ironía, María concluyó un momento radial atípico en el que se animó a compartir su felicidad sentimental con sus seguidores.
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