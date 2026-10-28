María O'Donnell reveló que está de novia: "Muy bien"

A la hora de brindar los primeros datos sobre la identidad de su flamante compañero, la comunicadora prefirió no dar nombres propios pero se encargó de dejar en claro cuáles son las profesiones a las que no pertenece su pareja, descartando de plano al ámbito de la función pública y a los medios de comunicación: “No es político. Nunca en la vida… No es periodista. Es diseñador gráfico”.

Sobre el cierre del divertido ida y vuelta, la ganadora del galardón dorado cerró la entrevista recriminándole en tono jocoso a su colega el manejo del tema: “No sé por qué se pregunta como si no supiera. O sea, es mucha trampa la que está haciendo. Está usando la información que tiene conmigo”. Con esa ironía, María concluyó un momento radial atípico en el que se animó a compartir su felicidad sentimental con sus seguidores.