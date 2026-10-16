Mariana Genesio Peña recordó su encuentro con Tom Cruise: "Me dijo 'nos vemos mañana'"

Qué le dijo Tom Cruise cuando se acercó a saludarla

Uno de los momentos que más llamó la atención de Genesio Peña fue la manera en que el actor se acercó a conversar con ella. Según contó, Cruise se mostró amable y mantuvo el contacto visual durante el intercambio.

“Se acercó superdivino, superamoroso y conversó conmigo, me miró a los ojos”, recordó sobre la actitud del protagonista de Digger.

La reacción del actor la tomó por sorpresa. Aunque había participado de numerosas fiestas y encuentros vinculados a la industria cinematográfica, admitió que esperaba encontrarse con una personalidad mucho más distante. “Yo esperaba que fuera superfóbico”, confesó. Entre risas, también deslizó que quizás Cruise la había confundido con Nicole Kidman por su apariencia: “Habrá visto, toda rubia, alta”.

La actriz describió con humor cómo atravesó ese momento y se reconoció intimidada por la situación. “Toda pavota, gorda, colorada, como si nunca hubiese visto un famoso”, expresó durante la charla en el programa de streaming.

Pero el encuentro tuvo un cierre que terminó de sorprenderla. Antes de irse, Cruise volvió a acercarse para despedirse y le anticipó: “Nos vemos mañana”, en referencia a la avant-première del día siguiente. La respuesta de Genesio Peña fue una broma sobre la familiaridad que había alcanzado con la estrella: “Yo dije: ‘Soy íntima de Tom’”.

Además, contó que el actor se retiró del museo y se dirigió a un tráiler para cambiarse de ropa. Según su relato, había llegado en moto y solo, una modalidad que utiliza habitualmente para trasladarse por la ciudad.

El trabajo de Nicolás Giacobone en la película de Iñárritu

El viaje de la actriz también estuvo relacionado con un nuevo desafío profesional de su pareja. Giacobone trabajó en la reescritura del guion de Digger junto a Alexander Dinelaris Jr. y Sabina Berman, convocados por Iñárritu para desarrollar una idea que el director mexicano había comenzado a trabajar una década atrás.

La colaboración volvió a reunir al equipo creativo vinculado a Birdman, película que en 2015 obtuvo el Oscar al mejor guion original para Giacobone y sus colaboradores.

En una entrevista, el guionista argentino había recordado cómo surgió la propuesta: “Nos comentó que tenía este proyecto que había empezado a trabajar hacía diez años. Dijo: ‘Tengo esto encajonado, a ver si lo podemos retrabajar’”.

También explicó que el proceso de escritura con Iñárritu no comienza necesariamente frente a una computadora, sino a partir de encuentros, conversaciones, caminatas y cenas que permiten intercambiar ideas antes de plasmarlas en el guion. “No escribimos mucho al principio. Se trata más de pasar tiempo juntos, de poder decir lo que uno tiene en la cabeza sin miedo”, explicó.

Respecto de la posibilidad de trabajar cerca de Cruise, Giacobone destacó la experiencia de participar en una producción de semejante escala. “Es increíble. Uno tiene los recuerdos de espectador. Poder estar cerca, verlo ensayar y ayudar a construir esto es algo que no se va a repetir”, sostuvo.

El guionista también valoró la propuesta artística del director mexicano y la libertad creativa que encontró en el proyecto. “No recuerdo una película de estudio que sea tan rupturista, que juegue tanto”, afirmó sobre la película, filmada en los estudios Pinewood de Londres.

De qué trata Digger, la película protagonizada por Tom Cruise

La producción combina comedia negra y sátira climática. Cruise interpreta a Digger Rockwell, un magnate petrolero cuya compañía desencadena una catástrofe ecológica en Groenlandia.

Rodada en formato VistaVision en los estudios Pinewood, la película llegó a los cines argentinos el 1 de octubre. Su presupuesto se estimó entre 125 y 180 millones de dólares, aunque su desempeño inicial en la taquilla estadounidense estuvo muy por debajo de esa cifra: recaudó apenas 8 millones de dólares durante su primer fin de semana. La propuesta, además, generó opiniones divididas entre los críticos.

El próximo desafío profesional de Mariana Genesio Peña

Mientras comparte la experiencia de su encuentro con Cruise, Genesio Peña también se prepara para otro compromiso cinematográfico. Las flores de Julia, dirigida por Cris Tapia Marchiori, participará por el Colón de Oro en la 52.ª edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que se desarrollará en España del 13 al 21 de noviembre.

En la coproducción argentino-chilena, la actriz interpreta a una mujer trans que vuelve a su pueblo natal y se reencuentra con su madre, interpretada por Paulina García, quien no la reconoce.