El fracaso de "Digger": el documental de Melania Trump lo supera en taquilla

A modo de contraste, "Melania", el film dirigido por el desacreditado cineasta Brett Ratner sobre los 20 días previos a la segunda investidura presidencial de Donald Trump, obtuvo 16,7 millones de dólares en su fin de semana de estreno frente a un presupuesto de 40 millones de producción y 35 millones de comercialización.

La disparidad en las métricas no pasó desapercibida para el entorno de la ex primera dama. El martes 6 de octubre, Marc Beckman, asesor principal de la mujer de 56 años, recurrió a la plataforma X para remarcar la diferencia: “MELANIA, la película // En cifras. En términos de recaudación por sala, MELANIA superó a DIGGER de Tom Cruise en aproximadamente un 67%, a pesar de haberse estrenado en casi la mitad de salas. (Digger se proyectó en 1543 salas más que MELANIA)”.

A pesar del bajo desempeño comercial en relación con sus costos, "Digger" logró una mejor consideración entre los especialistas, alcanzando un 72% de aprobación de la crítica y un 51% del público en Rotten Tomatoes. Por el contrario, "Melania" registró apenas un 9% de valoración profesional frente a un 99% de audiencia, brecha impulsada por fanáticos de la primera dama que acudieron a las plataformas digitales para revertir las duras reseñas periodísticas. La película "Digger" continúa actualmente su exhibición en las salas de cine.