El fracaso de "Digger": el documental de Melania Trump lo supera en taquilla
La película, protagonizada por Tom Cruise, solo alcanzó 8 millones de dólares en su fin de semana de estreno y se convierte en el mayor fracaso de Hollywood.
Tom Cruise enfrenta un complejo panorama profesional tras el flojo debut comercial de su más reciente proyecto cinematográfico, "Digger". La producción, dirigida por el cineasta ganador del Premio de la Academia Alejandro González Iñárritu, cosechó apenas 8 millones de dólares en las salas de Estados Unidos durante su primer fin de semana en cartelera.
Dicha cifra ubicó al film por debajo de lo conseguido por "Melania", el documental sobre Melania Trump respaldado por Amazon que llegó a los cines en enero de 2026 y que fuera descalificado por la prensa especializada como "propaganda".
El descalabro financiero generó un fuerte malestar en el actor de 64 años. Según reveló Rob Shuter al citar a una fuente en su subreddit Naughty But Nice, la estrella hollywoodense no ocultó su frustración: “Tom está furioso porque odia perder. No creía haber hecho otra película. Creía haber hecho LA película: la actuación que finalmente le daría un Oscar”.
En "Digger", una comedia negra satírica, Cruise encarna con un elaborado trabajo de utilería y prótesis a Digger Rockwell, un magnate petrolero cuyas perforaciones desmedidas desencadenan una catástrofe ambiental. El elenco de la cinta se completa con las actuaciones de Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons.
Tras su desembarco en carteleras el 1 de octubre, el largometraje acumuló un total global de 20 millones de dólares, una cifra sumamente lejana a su presupuesto de producción de 160 millones de dólares y a los 100 millones adicionales destinados a la promoción, representando su balance más bajo en casi dos décadas.
A modo de contraste, "Melania", el film dirigido por el desacreditado cineasta Brett Ratner sobre los 20 días previos a la segunda investidura presidencial de Donald Trump, obtuvo 16,7 millones de dólares en su fin de semana de estreno frente a un presupuesto de 40 millones de producción y 35 millones de comercialización.
La disparidad en las métricas no pasó desapercibida para el entorno de la ex primera dama. El martes 6 de octubre, Marc Beckman, asesor principal de la mujer de 56 años, recurrió a la plataforma X para remarcar la diferencia: “MELANIA, la película // En cifras. En términos de recaudación por sala, MELANIA superó a DIGGER de Tom Cruise en aproximadamente un 67%, a pesar de haberse estrenado en casi la mitad de salas. (Digger se proyectó en 1543 salas más que MELANIA)”.
A pesar del bajo desempeño comercial en relación con sus costos, "Digger" logró una mejor consideración entre los especialistas, alcanzando un 72% de aprobación de la crítica y un 51% del público en Rotten Tomatoes. Por el contrario, "Melania" registró apenas un 9% de valoración profesional frente a un 99% de audiencia, brecha impulsada por fanáticos de la primera dama que acudieron a las plataformas digitales para revertir las duras reseñas periodísticas. La película "Digger" continúa actualmente su exhibición en las salas de cine.
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