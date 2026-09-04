Lourdes Fernández respondió a las críticas por su cuerpo: qué hay detrás de su cambio físico
La cantante de Bandana explicó que las modificaciones en su cuerpo están relacionadas con una compleja situación médica y personal.
Lourdes Fernández decidió responder públicamente a los comentarios que recibió sobre su aspecto físico y explicó que los cambios que atravesó en su cuerpo tienen una explicación vinculada con su salud. La integrante de Bandana utilizó sus redes sociales para realizar un contundente descargo y cuestionó a quienes insisten en opinar sobre su peso sin conocer el proceso personal que está atravesando.
La cantante, que reúne más de 300 mil seguidores en Instagram, expresó su hartazgo frente a las críticas y utilizó un tono especialmente duro para contestarles a quienes hacen comentarios ofensivos sobre su cuerpo. “¿Por qué no se van a la mier… los que todo el tiempo comentan que estoy gorda? ¡Ya lo sé, pelotu…!”, escribió Lourdes en una de las historias que compartió con sus seguidores.
Lejos de dejar la situación solamente en una respuesta contra los usuarios que la cuestionaron, la artista decidió explicar cuáles fueron los motivos detrás de los cambios físicos que experimentó durante los últimos tiempos. La cantante contó que atravesó diferentes problemas de salud que tuvieron consecuencias sobre su cuerpo y que requirieron tratamientos médicos.
Lourdes Fernández explicó los motivos de su cambio físico
En ese contexto, reveló que fue sometida a una intervención quirúrgica y posteriormente tuvo que atravesar un período de recuperación acompañado por distintas medicaciones. “Me sacaron el útero, tuve complicaciones, tuve que tomar corticoides y más medicación de todo tipo para superar problemas personales”, detalló Fernández.
Su explicación buscó poner en contexto las modificaciones que sus seguidores pudieron observar en su aspecto durante los últimos meses. La artista dejó en claro que su situación no responde simplemente a una cuestión estética y que detrás de esos cambios existe un proceso de salud que todavía continúa.
Además, Lourdes reconoció que las críticas externas se suman a las dificultades personales que enfrenta al momento de aceptar su propio cuerpo. “La presión que ejercen sobre mí, más la que yo siento por estar en un cuerpo que no me gusta, es una mier…”, confesó.
El fuerte mensaje de la cantante de Bandana
Fernández decidió cerrar su descargo con otra respuesta dirigida específicamente a quienes ingresan a sus redes sociales para cuestionar su apariencia. “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta. ¡Pelot…, gordofóbicos de mier…!”, lanzó la cantante. Con esas palabras, dejó clara su postura frente a las críticas y reclamó que quienes no estén de acuerdo con su imagen simplemente dejen de seguirla en lugar de realizar comentarios ofensivos.
La situación no es completamente nueva para la artista. En los últimos meses ya había tenido que responder a observaciones relacionadas con su cuerpo y había utilizado sus redes sociales para contar que estaba atravesando un momento personal difícil.
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