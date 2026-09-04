Lourdes Fernández respondió a las críticas por su cuerpo: qué hay detrás de su cambio físico

Además, Lourdes reconoció que las críticas externas se suman a las dificultades personales que enfrenta al momento de aceptar su propio cuerpo. “La presión que ejercen sobre mí, más la que yo siento por estar en un cuerpo que no me gusta, es una mier…”, confesó.

El fuerte mensaje de la cantante de Bandana

Fernández decidió cerrar su descargo con otra respuesta dirigida específicamente a quienes ingresan a sus redes sociales para cuestionar su apariencia. “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta. ¡Pelot…, gordofóbicos de mier…!”, lanzó la cantante. Con esas palabras, dejó clara su postura frente a las críticas y reclamó que quienes no estén de acuerdo con su imagen simplemente dejen de seguirla en lugar de realizar comentarios ofensivos.

La situación no es completamente nueva para la artista. En los últimos meses ya había tenido que responder a observaciones relacionadas con su cuerpo y había utilizado sus redes sociales para contar que estaba atravesando un momento personal difícil.