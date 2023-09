Mariana Nannis fue calificada como "una infradotada" por su hermano: los motivos

"Estuve internado 10 días y me llamaba todos los días. Casi la palmo. Me agarró una obstrucción intestinal", contó Gonzalo en el programa "Bien de mañana".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Feltreceoficial%2Fstatus%2F1707390655314506056&partner=&hide_thread=false Gonzalo Nannis habló con #BienDeMañana sobre la herencia familiar y su guerra con Mariana.#lovieneltrece pic.twitter.com/x8Fiv5pAsI — eltrece (@eltreceoficial) September 28, 2023

La casa de Olivos, que fue donde nació y creció junto con la exmujer de Claudio Paul Caniggia, fue también el escenario de tensiones y ataques intrafamiliares desde la infancia.

De hecho, Gonzalo senaló que su internación más reciente tuvo "fue producto de una operación de peritonitis de cuando tenía 13 años" en la que le quedó una herida de 13 puntos que lo obligó a estar dos meses sin ir al colegio, lo que le hizo tener muy bajas calificaciones.

La ira de su padre se volvió física en seguida. "La paliza que me dio mi viejo, me paseó por toda esa casa dándome patadas en el culo", recordó el hombre sobre el episodio que tendría consecuencias décadas más tarde.

"Se me abrió la herida de adentro, se empezó a pegar a los intestinos y zafé de pedo. Me dijeron 'se te fue pegando y tenés tres opciones: te ponemos una bolsa y te queda toda la vida o te operamos'", relató.

Tras el alta médica Mariana Nannis "no llamó nunca más" a su hermano, que ahora lidia con problemas legales por el patrimonio familiar. "Me quiere cagar, quiere todo", sentenció.

"Hay cosas que aparecieron de mis abuelos. Es la casa de Olivos y un departamento. Lo que pasa es que la infradotada esta la otra vez me dijo...", empezó a relatar el hombre a pesar de las quejas de Fabián Doman y su equipo por el mote que le dedicó a su hermana.

"Podría decir cosas peores. Es una subnormal a la que le importa todo lo material. No es como yo, no tiene nada que ver conmigo", aseguró Gonzalo.

El malhumor del hombre no es reciente sino que hace poco publicó en redes sociales que lucharía por recuperar su casa: "Si no llego a recuperarla, me voy a cargar a alguno de los dos. Lo digo en serio", afirmó sobre Mariana Nannis y su padre.

La casa de Olivos y una escritura pendiente

La casa familiar de los Nannis en Olivos, provincia de Buenos Aires, fue vendida en 2000 pero nunca se llegó a escriturar. El comprador fue un médico italiano llamado Alejandro Rubén Frate, quien murió antes de completar el trámite burocrático patrimonial, informó el periodista Pampa Mónaco.

Si bien el informe de dominnio indica que pertenece a la familia Nannis porque nunca se escrituró, con el tiempo se hizo un juicio de escrituración que ganó el comprador.

De acuerdo con el fallo de 2012, la madre de los Nannis estaba obligada a pagar las costas del juicio -abogados propios y ajenos-.

En la sucesión de Frate, que data de 2016, consta la resolución de primera instancia de 2012, pero Gonzalo Nannis dijo que "no le pagó Frate" a su mamá el costo de la casa.

"No la terminó de pagar. Yo no me enteraba de nada. Yo no tengo duda de que la casa es nuestra, me lo dijo mi abogado, porque no la terminó de pagar", señaló.

En el registro de propiedad no figura la escritura de la casa a nombre de Frate, pero la Justicia ya decidió que la propiedad pase a su patrimonio.

Hoy vive una mujer en la casa de Olivos, pero Gonzalo Nannis no tiene ninguna relación con ella.