Qué dijo Mariana Nannis de la foto de Alex Caniggia con Claudio Paul

Luego de esto, agregó: “Ahora te voy a contar qué fue lo que me dijo Nannis pero la noté tensa y con razón después de todo lo que ha ocurrido en estos años en esta familia: Mariana contesta todo y le agradezco por valorar mi trabajo, ella siempre me responde de buena manera”.

VIDEO Mariana Nannis habló de la foto de Alex Caniggia con Claudio Paul

mariana nannis

“Le consulté en primer término a Mariana por la foto que vimos todos entre Claudio Paul y Alexander. Lo que me dice es ´que se las arreglen, yo vivo afuera, yo no les guardo rencor a los que me hacen daño pero me gusta que sepan que tengo buena memoria´”, destacó el periodista. A su vez, el comunicador afirmó: “Después le consulté también por su relación con Charlotte y Alex y prefirió no responder, ya se despidió deseándome un buen día, muy Mariana todo”.

Una vez dicho esto, Etchegoyen cerró: “La realidad es que a todos nos sorprendió la foto de Alex con su papá porque yo recuerdo que en este programa en plena pandemia lo destrozó, incluso dijo que para él ya no era su papá o una frase de calibre, verdaderamente fuerte y parecía que no había vuelta atrás”.