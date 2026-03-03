Mariano de la Canal fue mordido por un perro en la cara: así mostró cómo le quedó
El influencer reveló que sufrió un accidente durante un asado en la casa de un amigo, recibió ocho puntos en el labio y expresó su preocupación por las posibles cicatrices.
Conocido popularmente como el “fan de Wanda”, Mariano de la Canal volvió a quedar en el centro de la conversación, aunque esta vez por un motivo muy distinto al habitual. El joven contó en sus redes sociales que fue mordido por un perro en el rostro y que la lesión le dejó ocho puntos de sutura en el labio superior.
A través de una serie de historias en Instagram, el influencer decidió explicar el motivo de su reciente ausencia y mostrarse tal como estaba, aún inflamado por la herida. “Hola. Les quería contar que el día viernes me mordió un perro en la boca. Tengo ocho puntos. Fue el perro de un amigo que nos invitó a la casa a comer asado. Yo soy mega amoroso con los animales, pero él me desconoció”, relató, visiblemente afectado.
Según explicó, el episodio ocurrió en un contexto distendido, durante una reunión social. Sin embargo, la situación cambió de manera inesperada y terminó en un accidente que lo obligó a recibir atención médica inmediata. De la Canal reconoció que al principio sintió vergüenza de mostrarse públicamente en ese estado, sobre todo por el tipo de trabajo que realiza.
“Tenía vergüenza de mostrarme así porque yo grabo muchos videos y estoy grabando mucho contenido para Gran Hermano. Tengo que subir videos, grabar contenido para las marcas que tengo y contratos”, detalló, dejando en claro que su imagen es parte fundamental de su actividad profesional. Finalmente, optó por blanquear lo ocurrido: “Y dije: ‘Bueno, lo blanqueo, les cuento lo que me pasó, que es esto’. Estoy re hinchado, estoy todo hinchado. Pero bueno, nada, chicos, esta es mi realidad. Así como les cuento las cosas lindas, también les cuento las cosas feas”.
Además del impacto inmediato, el influencer manifestó su inquietud por el resultado estético de la lesión. “Por otro lado, estoy preocupado porque no sé cómo me va a quedar esto. No sé si después me puedo hacer láser, no sé”, confesó, evidenciando la vulnerabilidad que implica vivir de la exposición constante.
El testimonio generó mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes valoraron su sinceridad al compartir no solo los momentos de éxito, sino también las dificultades inesperadas que forman parte de su día a día.
