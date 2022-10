Mariano Martínez reapareció en las redes sociales con un notable cambio físico

"Si usted me conoce basado en lo que yo era hace un año, usted ya no me conoce. Mi evolución es constante. Permítame presentarme de nuevo", escribió el actor, citando escritor Oscar Wilde, junto a las fotos que causaron furor en las redes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariano (@marianom78)

En pocos minutos, la publicación cosechó miles de “me gusta” y comentarios sobre su aspecto físico. Muchos le encontraron parecidos a actores y otros lo elogiaron.

“Sugar daddy”, “El Mariano que me enamoró a los 15”, “Parecido a Russell Crowe en Gladiador”, “De señora lampiña a daddy chongo”, “Ese volumen trabajado si se puede ver”; fueron algunos de los comentarios que recibió Mariano Martínez.

image.png