Marina Calabró se solidarizó con Tini Stoessel y apuntó contra Alejandro Pueblas: "No es excusa..."

"Entonces, creo que debemos aprender que no se habla de los cuerpos ajenos. 'No pensé que te jodía'. No importa, no se habla, no interesa", sostuvo. "Lo que todavía no puedo entender es cómo no nos deconstruimos en el sentido de que nos sigan haciendo opinar", concluyó.

MARINA CALABRO TINI

¿Qué habían dicho de Tini Stoessel?

En A24 estaban analizando la presentación de Tini Stoessel con Coldplay en Irlanda, cuando el periodista Alejandro Pueblas lanzó repudiables comentarios sobre el cuerpo de la joven: "Está flaquita igual... Yo le daría un poco más de comida. Podría comer un poquito más", disparó.

En ese instante, sus compañeros de programa le explicaron que no era correcto lo que estaba diciendo y le recordaron la lucha de Tini por sus problemas de salud mental. No obstante, Pueblas insistió: "Pero no es crítica, es preocupación porque uno la ve muy delgada. Yo le puedo pasar lo que quiera... ¿Ella tiene un problema con la delgadez?".