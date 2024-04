Marina Calabró reflexionó sobre la universidad pública y apuntó ferozmente a Martín Lousteau

Y agregó: "Si alguien me explica la razonabilidad de que aquel que no puede llenar la heladera, con lo poco que compra, le banque los estudios a mi hija... no demos la discusión, pero en tanto no me lo expliquen me parece que un día tenemos que seriamente plantear la posibilidad de que, el que puede, aporte", insistió.

marina calabró sobre la universidad pública.mp4

Antes de finalizar su descargo respecto de la cuestión que habla todo el país, la periodista disparó contra el senador radical Martín Lousteau: "Yo lo veo a Lousteau encabezando una columna, el mismo que levantaba la manito de coté para cobrar en bolsillo 4 palos y medio, rasgándose las vestiduras por la universidad pública, siendo que su consultora hizo negocios con la universidad pública, con el Senado de la Nación... entonces, se te cierran un poco las tripas", concluyó.