Mario Pergolini sorprendió al contar que salió en Playboy: "¿Quién me quiere ver en cueros?"
El conductor recordó una particular entrevista que tuvo con la revista y protagonizó un divertido intercambio con Evelyn Botto y Agustín Rada.
Mario Pergolini sorprendió durante su programa al revelar una inesperada anécdota de su pasado. En medio de una charla con Evelyn Botto y Agustín Rada, el conductor recordó que alguna vez apareció en las páginas de Playboy, aunque aclaró que no se trató de una producción fotográfica.
Todo comenzó cuando Botto contó que durante el verano prefiere buscar destinos donde pueda evitar las altas temperaturas. “Yo lo que no quiero es pasar calor, la verdad”, explicó. Su comentario generó distintas interrupciones en el estudio y provocó una irónica reacción de Pergolini: “¿Por qué tanto? Gracias por contarnos tanto de tu vida”.
La conversación continuó hasta que el conductor le pidió a Botto que le recordara no mirar una eventual aparición suya en Playboy. La respuesta de ella fue contundente: “Nunca voy a salir en Playboy”.
La inesperada confesión de Mario Pergolini sobre Playboy
La frase dio pie a una revelación que sorprendió tanto a sus compañeros como al público. “Bueno, nunca se sabe. Yo salí en Playboy”, lanzó Pergolini.
Botto intentó adivinar de qué se había tratado aquella participación y pensó que podía estar relacionada con una entrevista sobre tecnología. Sin embargo, el conductor la corrigió y recordó que había sido una charla vinculada a Gerardo Sofovich. “No, peor. Hablando de Sofovich, dijo una barbaridad”, señaló.
Pergolini explicó que no había posado para una producción ni aparecido de la manera tradicional en la que la revista presentaba a sus protagonistas. “No, no. Estaban las que no se tapaban con nada y estabas vos, que tenías como la charla seria”, explicó cuando Rada quiso saber cómo había sido su participación.
El integrante del programa insistió y le preguntó si al menos había estado “en cuero”. Pergolini volvió a responder con humor: “No, pero ¿quién me quiere ver en cuero a mí?”.
La frase provocó otra reacción en el estudio y también entre algunos espectadores. Botto interpretó que el conductor estaba utilizando una vieja estrategia para conseguir que el público lo contradijera. “Estabas haciendo el viejo truco de ‘nadie me quiere ver desnudo’ para que la gente diga ‘sí, Mario’”, le señaló.
Pergolini negó esa intención y aprovechó para contar una experiencia personal que había tenido en sentido contrario: “Me ha pasado decir: ‘Cómo me gustaría ver desnuda’. Y cuando lo vi dije: ‘Qué…’”, relató, sin revelar la identidad de la persona.
A partir de esa anécdota, Rada encontró la frase perfecta para cerrar el intercambio y Pergolini coincidió con el concepto: “No conozcas a tus héroes desnudos. Nunca”.
Las bromas sobre la imagen del conductor ya habían aparecido un día antes, durante la visita de Leticia Siciliani al programa. La actriz reconoció que estaba nerviosa al llegar al estudio y, mientras hablaba con Pergolini, comenzó a prestar especial atención a cómo se veía frente a las cámaras.
“Ay, mirá qué linda estoy. Este es mi perfil”, comentó Siciliani mientras buscaba su mejor ángulo, en otro momento que generó comentarios y risas durante
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