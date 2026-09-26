Mario Pergolini sorprendió al contar que salió en Playboy: "¿Quién me quiere ver en cueros?"

Pergolini explicó que no había posado para una producción ni aparecido de la manera tradicional en la que la revista presentaba a sus protagonistas. “No, no. Estaban las que no se tapaban con nada y estabas vos, que tenías como la charla seria”, explicó cuando Rada quiso saber cómo había sido su participación.

El integrante del programa insistió y le preguntó si al menos había estado “en cuero”. Pergolini volvió a responder con humor: “No, pero ¿quién me quiere ver en cuero a mí?”.

La frase provocó otra reacción en el estudio y también entre algunos espectadores. Botto interpretó que el conductor estaba utilizando una vieja estrategia para conseguir que el público lo contradijera. “Estabas haciendo el viejo truco de ‘nadie me quiere ver desnudo’ para que la gente diga ‘sí, Mario’”, le señaló.

Pergolini negó esa intención y aprovechó para contar una experiencia personal que había tenido en sentido contrario: “Me ha pasado decir: ‘Cómo me gustaría ver desnuda’. Y cuando lo vi dije: ‘Qué…’”, relató, sin revelar la identidad de la persona.

A partir de esa anécdota, Rada encontró la frase perfecta para cerrar el intercambio y Pergolini coincidió con el concepto: “No conozcas a tus héroes desnudos. Nunca”.

Las bromas sobre la imagen del conductor ya habían aparecido un día antes, durante la visita de Leticia Siciliani al programa. La actriz reconoció que estaba nerviosa al llegar al estudio y, mientras hablaba con Pergolini, comenzó a prestar especial atención a cómo se veía frente a las cámaras.

“Ay, mirá qué linda estoy. Este es mi perfil”, comentó Siciliani mientras buscaba su mejor ángulo, en otro momento que generó comentarios y risas durante