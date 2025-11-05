Mario Pergolini desafía a El Trece y pone en duda su continuidad en televisión: ¿sigue en 2026?

El evento promete combinar nostalgia y actualidad, recorriendo los grandes clásicos de la radio junto a himnos más recientes, con el inconfundible sello del conductor. La emisora adelantó que será una transmisión cargada de emoción y anécdotas que conectarán generaciones, marcando el reencuentro de Pergolini con una de las etapas más emblemáticas de su carrera.

Con su futuro televisivo en suspenso y su regreso radial confirmado, Pergolini demuestra una vez más su capacidad para reinventarse y mantener su impronta provocadora intacta.