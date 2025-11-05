Mario Pergolini desafía a El Trece y pone en duda su continuidad en televisión: ¿sigue en 2026?
El conductor criticó con ironía a Adrián Suar y los directivos del canal mientras negocia su renovación, y adelantó su regreso especial a Rock & Pop.
A tres meses de su regreso a la televisión con Otro Día Perdido, Mario Pergolini volvió a generar ruido dentro de El Trece. El histórico conductor puso en duda su continuidad en la señal y lanzó comentarios punzantes sobre su contrato, apuntando directamente contra Adrián Suar y los gerentes del canal.
“Yo este año lo dediqué a poner la cara. Llego a renovar para el año que viene y agárrense, eh. Nadie me lo pidió todavía. Suar, te demostré que estábamos para esto”, ironizó en plena transmisión, dejando entrever que la negociación aún no avanza.
Con su estilo característico, Pergolini continuó el descargo con un tono entre sarcástico y desafiante: “Me dijeron que era una prueba de tres meses, ya pasaron, y yo pensé que venía con aumento... pero no. Qué tacaño que es. Y los otros dos gerentes, peor. Como si la plata fuera de ellos. Es de Clarín, ¡usémosla!”.
Más allá de la broma, el conductor remarcó que su intención no solo es pelear por una mejora salarial personal, sino también por la de su equipo: “Ahora ya saben que los estamos apretando”, dijo antes de iniciar su programa, generando repercusión inmediata en redes sociales.
Mario Pergolini vuelve a Rock & Pop
En paralelo a la incertidumbre televisiva, Pergolini confirmó su regreso a Rock & Pop para participar en una edición especial por los 40 años de la emisora. Este domingo 2 de noviembre, a las 10:00, conducirá Ranking Rock & Pop – Edición 40 años, un especial que repasará las 40 canciones más votadas por los oyentes.
El evento promete combinar nostalgia y actualidad, recorriendo los grandes clásicos de la radio junto a himnos más recientes, con el inconfundible sello del conductor. La emisora adelantó que será una transmisión cargada de emoción y anécdotas que conectarán generaciones, marcando el reencuentro de Pergolini con una de las etapas más emblemáticas de su carrera.
Con su futuro televisivo en suspenso y su regreso radial confirmado, Pergolini demuestra una vez más su capacidad para reinventarse y mantener su impronta provocadora intacta.
