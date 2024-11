Marisa Brel le contestó a Yanina Latorre sobre la polémica en torno a su salida de Gran Hermano

“Tiró fruta y me ensució. La verdad que no me gusta nada. Está todo bien con Yanina, pero le dieron mala información. Nunca en mi vida convidé ni siquiera una bebida que vendo, que podría haberlo hecho tranquilamente porque son naturales”, afirmó Marisa. “Nunca lo hice, le tiraron cualquiera. No me llamaron porque no les intereso para estar este año en el programa, nada más”, añadió en referencia a la supuesta "venta de bebidas".

Brel también aclaró otra afirmación de Latorre: “Dijo que venían los chicos de Gran Hermano a dormir a mi casa. Vinieron dos veces Nacho, la Tora y Mora. ¿Por mí? No, porque se hicieron íntimos amigos de mi hija Paloma”. Sobre la relación de su hija con los exparticipantes, detalló: “Se hicieron mejores amigos, pero nunca se quedaron a dormir. Vinieron dos veces: una por el cumpleaños de Paloma y otra a comer un asado”.

“Qué ganas de ensuciarme. Si hay algo que no me gusta es que ensucien mi imagen. Soy tan correcta con lo que hago, y que te tiren un balde de mier... por una mentira es muy injusto”, expresó Marisa, visiblemente molesta.

Luego fue tajante: “Con todo esto me alegro de no trabajar en televisión. No lo elijo. Elegí Gran Hermano porque me divertía mucho, pero estas cosas no me divierten”. También habló de su ocupación actual: “Soy empresaria de Fuxion, tengo un equipo de mil personas en ocho países, vivo viajando, soy número uno en ventas en toda la compañía a nivel global, tengo más de 15 mil clientes”.

“Sí me angustió porque estaba desde 2002 y no me la veía venir, pero ya pasó”, confesó Marisa. Al final de la entrevista, contó que “le escribió a Yanina Latorre por lo sucedido, pero que nunca le contestó”.