El mal momento de Marisa Brel en el recital de Luis Miguel

Qué le pasó a Marisa Brel en el recital de Luis Miguel

Marisa Brel entradas luis miguel

“Yo la compré, pagué la tarjeta, me llegó un mail, duró todo una hora y media esto, te la hago corta, me descomponía, justamente para que no haya estafas en los conciertos de Luis Miguel, decidieron que las entradas sean físicas, no me voy a arriesgar a perder tanto dinero, ayer me escribió un montón de gente, cientos de personas que me escribieron que les pasó lo mismo, los estafaron”.

Y agregó: “La gente del Movistar Arena se portaron súper bien y me consiguieron una entrada, yo soy una fan más, se portaron re bien como me hablaron, yo estaba ahí desarmada y me puse a llorar de gratitud, pude entrar gracias a Dios pero yo hablo para que no le pase nadie más, más de 200 personas estafaron, no puede ser”.

“La sensación de que te estafan es tan frustrante y horrible, uno deposita confianza ya sea en un sitio o en personas, yo tengo un matrimonio que era amigo que me estafaron en 25 mil dólares, yo le había prestado por dos meses y todavía no me pagaron, un estafador al mismo estilo que lo mataron”, dijo al respecto sobre una situación que vivió hace tres meses.

Y concluyó: “La desesperación es por uno y por los demás, tuve un pico de presión hace dos meses por esta situación, juicios por más de 2 millones de dólares, no nos pueden robar el derecho a creer en la gente, uno no puede creer en nadie”.