Marixa Balli estalló contra un show uruguayo que la ridiculizó: "Cayeron muy bajo"

La parodia que desató la bronca de Balli

El show, inspirado en la vida del ídolo cuartetero, tiene a Fabrizio Silvera en el papel de Rodrigo y a Denise Casaux interpretando a Marixa. Durante una escena, Casaux canta "La Cachaca", mientras la actriz Leticia Cohen, en el rol de Beatriz Olave (madre del cantante), lanza una frase que encendió la polémica: "Todo el mundo sabe que Marixa Balli es mufa".

A esto se sumó Pablo Atkinson, otro de los actores, con una burla aún más agresiva: "Balli trae mala suerte". Más adelante, tras una escena en la que los personajes de Rodrigo y Marixa se besan, Cohen remata con otro comentario hiriente: "Chuponearse a Marixa son como 14 años de mala suerte".

Atkinson, lejos de bajar el tono, responde con ironía: "¿Qué le importa la mala suerte si la quiere para cul... y no para ganar el cinco de oro?".

marixa balli

La furia de Marixa

Al enterarse de lo sucedido, Balli no se guardó nada y apuntó con dureza contra el show: "¿Esto es una parodia? ¿Esta gente es conocida o necesita este tipo de repercusión para que los conozcamos en Argentina?", lanzó, con evidente enojo.

Luego, fue aún más tajante: "Me parece de cuarta total, no me la voy a agarrar con la gente de Uruguay porque los adoro, mi abuela vivió en Punta del Este y falleció allá, culpa de estos tipos desagradables". Además, definió a los actores como "gente muy desagradable" y cuestionó la necesidad de apelar a burlas personales para hacer humor.

"Es muy triste que crean que esto es humor. Me tratan de gato o de ‘mufa’, y lo de ‘mufa’ se lo debo a Carmencita, como siempre digo. A mí no me afecta en lo más mínimo, lo más triste es que necesitan de mí y de Rodrigo. Cayeron muy bajo", expresó con dureza.

En cuanto a Pablo Atkinson, Marixa fue lapidaria: "Tendría que mostrar su talento, a ver de qué lo reconocen". También recordó otro episodio en Uruguay, cuando asistió a un programa donde sintió una falta de respeto similar. "Me tendría que haber levantado y mandarlos a la mier… Pero a veces soy demasiado respetuosa", reflexionó.

Por último, dejó en claro que, aunque ya no le afectan estos comentarios, no deja de repudiarlos: "Por los dichos de alguien, muchos se agarran de esto y en el ambiente artístico es lo peor que hay". Para Balli, la parodia fue premeditada y solo buscaba repercusión mediática. "Esto fue practicado, tenían un guion, lo único que quieren es rebote", sentenció.