La conmovedora película de Netflix que te hará emocionar con el vínculo entre un perro y su familia
Con un perro como narrador y una familia atravesada por desafíos, esta película es una verdadera montaña rusa de emociones.
Netflix sigue sumando títulos que tocan fibras sensibles y, en esta oportunidad, sorprende con una producción que mezcla comedia, drama y ternura en partes iguales. Se trata de una película estrenada originalmente en 2019, que rápidamente se convirtió en un clásico contemporáneo gracias a su mensaje inspirador y a un relato contado desde una perspectiva única.
La cinta está basada en la novela homónima del escritor Garth Stein publicada en 2008. Su reciente llegada a Netflix, el 24 de agosto de 2025, generó gran repercusión entre los usuarios, que la describen como una experiencia cinematográfica que emociona, hace reír y también invita a reflexionar sobre los vínculos familiares.
Con una duración de 1 hora y 49 minutos, esta comedia dramática protagonizada por Milo Ventimiglia y Amanda Seyfried se transforma en una gran opción para ver en familia. Además de su trama entrañable, cuenta con la voz de Kevin Costner, que le da vida al perro Enzo, uno de los personajes más recordados del género en los últimos años.
De qué trata "Mi amigo Enzo"
La película cuenta la historia de Enzo, un perro con gran capacidad de observación y una visión filosófica de la vida. Desde su mirada, acompaña a su dueño Denny Swift (Milo Ventimiglia), un piloto de carreras que sueña con llegar a la Fórmula 1, y a su esposa Eve (Amanda Seyfried).
A través de momentos alegres y tristes, Enzo se convierte en testigo privilegiado de los desafíos, logros y pérdidas de la familia. La narración del perro logra un relato íntimo y conmovedor, capaz de conectar profundamente con la audiencia.
Reparto de "Mi amigo Enzo"
Kevin Costner (voz de Enzo, el perro)
Milo Ventimiglia (Denny Swift)
Amanda Seyfried (Eve Swift)
Kathy Baker (Trish)
Martin Donovan (Maxwell)
Gary Cole (Don Kitch)
McKinley Belcher III (Mark Finn)
Andres Joseph (Tony)
Tráiler de "Mi amigo Enzo"
