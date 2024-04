El problema de salud de Marixa Balli por el que faltó a LAM: qué tiene

marixa bali infeccion

El dolor de Marixa Balli por la muerte de su hermano

La multifacética artista estuvo en el programa de Mirtha Legrand y emocionó a todos al contar la historia de Luis, su hermano, que murió atropellado en el año 2018. La panelista explicó cómo debió hacerse cargo de la cremación del cuerpo y que luego se fue a vivir con su madre.

"Estoy como repartida, estoy con mi mamá porque cuando mataron a mi hermano me fui a vivir con ella para que no se me meta en un pozo. Cinco años tardaron en darme el cuerpo de él, un hijo de puta. El juez se olvidó de entregar el cuerpo, el año pasado me lo entregaron", aseveró Balli.