Marley viajó a Estados Unidos para recibir a su hija Milenka

“Está previsto que Milenka nazca en la primera semana de enero. Después, el trámite del certificado de nacimiento lleva al menos dos semanas. Luego tengo que ir a Dallas con la bebé para gestionar su pasaporte”, explicó.

Cuando le preguntaron cómo se siente ante este nuevo capítulo en su vida, Marley admitió estar muy emocionado y ansioso por la llegada de su hija. “Estoy nervioso. Es la primera vez que será un parto natural. La vez anterior fue una cesárea programada. Ayer tuvimos la última ecografía y ya está lista”, comentó mientras mostraba una imagen del ultrasonido.

Uno de los temas que generó curiosidad fue la reacción de Mirko frente a la llegada de Milenka, especialmente porque no acompañará a su papá en esta ocasión. “Mirko está muy celoso. Por ahora la ve como una competencia. No quiere saber nada con conocerla. Incluso decidió no viajar. Ya teníamos los pasajes comprados”, reveló Marley, explicando por qué su hijo mayor optó por quedarse en Argentina.