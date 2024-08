Cómo seguirá la denuncia contra Marley por corrupción de menores: ¿puede ir preso?

“Es una causa de que tiene 28 años de antigüedad. La causa no es por abuso, porque a los 17 años, como dice tener la víctima Molina, se puede prestar consentimiento para tener relaciones sexuales”, explicó en Radio Colonia.

En este sentido, el letrado detalló que la causa por corrupción de menores quiere decir “afectar la madurez sexual de una persona que no tiene la capacidad o la madurez necesarias para entablar relaciones de tipo sexual”. Y agregó: "Si bien la figura no es concretamente abuso, se refiere a un montón de delitos penales que seguramente podrían haberlo mandado a la cárcel, si no fuera porque está prescripto".

“Es una forma de decir ‘te vamos a juzgar’ aunque no sirva para nada, solo para escrachar públicamente a quien te hizo esto. Lo máximo que puede tener Marley sería una condena pública”, sentenció el especialista en leyes.

marley

La defensa de Marley

En diálogo con Telefe, el conductor aseguró que la denuncia tiene una motivación económica: "Un día se comunicó conmigo en 2022 diciéndome que estaba lleno de deudas, que necesitaba mi ayuda y me pide una cifra gigante en dólares para que lo ayudara. Yo no estaba en un momento económico de mucha soltura y le dije ‘en este momento no puedo ayudarte’. No cayó bien eso y la relación se enfrío. No me contestó nunca más".

Y continuó: "El año pasado aparece con exigencias y con amenazas, diciéndome que tenía que comunicarme con su abogado y que si no iba a ir a la prensa a contar todo. Me extorsionó y tengo todas las pruebas. Yo me preguntaba 'va a ir a hablar de mi sexualidad', en el 2024 me parecía una tontera. Nunca imaginé que su desesperación económica lo lleve a hacer una denuncia llena de falsedades", sostuvo.

denunciante marley intrusos

Finalmente, contó una supuesta contradicción del denunciante: "Por ejemplo, en su relato él dice que va a mi casa en un barrio cerrado de Don Torcuato en 1996. Yo esa casa la compré en 1998 y tengo el título de propiedad", sumó.