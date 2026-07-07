Marta Fort habló de sus retoques estéticos en la cara: "Algo me puse"
En medio de una entrevista con Tomás Mazza, la influencer contó sobre sus retoques y por qué todavía no recurrió a nada más invasivo. Los detalles.
El universo de las redes sociales fue testigo de una charla sumamente reveladora. La modelo y empresaria Marta Fort abordó sin ningún tipo de filtros el tema de las diversas intervenciones estéticas que eligió realizarse en estos últimos años. En una distendida conversación frente al influencer Tomás Mazza, se logró consolidar un clima de absoluta intimidad que le permitió a la joven expresarse con total soltura.
El diálogo expuso la enorme naturalidad con la que la hija de Ricardo Fort afronta la constante exposición mediática y las opiniones ajenas respecto a su imagen personal.
Durante el intercambio, el creador de contenido, que se encargó de publicar la entrevista completa en su canal de redes sociales, abrió el debate interrogándola sobre los métodos para el cuidado de la piel: “El colágeno, el citrato de magnesio”. Ante este planteamiento, Marta frenó el carro con gracia y respondió: “Tengo veintidós años, querido”.
De inmediato, la charla derivó hacia las típicas recomendaciones para la prevención del envejecimiento prematuro, generando un picante ida y vuelta de opiniones cruzadas sobre el asunto. El eje central de la entrevista giró de lleno en torno a los procedimientos médicos en el rostro. Mazza le consultó de manera directa: “¿Botox?”, a lo que Marta le retrucó: “¿Botox? No, no me pongo botox porque soy joven, pero bueno...”
A pesar de esa negativa inicial, la heredera del comandante reconoció abiertamente que sí se sometió a algunas modificaciones sutiles: “Algo me puse en la carita”, admitió entre risas. Frente a la insistencia de su interlocutor por conocer con precisión qué tipo de intervenciones había seleccionado para mejorar su aspecto, Marta detalló minuciosamente el mapa de sus retoques: “Me rellené la nariz, los labios son naturales. Acá… para hacer un poco un foxy eye. Y un poco el mentón”.
Con estas precisiones, la empresaria dejó en claro que buscó resaltar determinados rasgos faciales sin alterar otros, aclarando que su boca no fue tocada. En el caso de los ojos, la técnica del foxy eye hace referencia a una tendencia de estética facial muy instalada que intenta emular una mirada rasgada, almendrada y de aspecto felino, algo que se obtiene levantando levemente la cola de las cejas para lograr un efecto juvenil.
La conversación continuó bajo un clima repleto de confianza, códigos compartidos y humor. Ambos bromearon con soltura mediante comentarios picantes como “otras cosas me he inyectado”, lo que desató risas cómplices. La joven respondió en la misma sintonía, manteniendo el hilo de una charla súper liviana que posteriormente fue reposteada en el mundo virtual por el periodista Nahuel Saa.
Este perfil confrontativo y genuino de la influencer no es una novedad. Cabe recordar que en los últimos días, la modelo desató una fuerte polémica durante su cobertura periodística del Mundial 2026 en la ciudad de Miami al arremeter con dureza en vivo contra Esteban "Cuchu" Cambiasso, una de las grandes glorias de la Selección Argentina, luego de que el exmediocampista se negara de forma rotunda a brindarle una nota en un evento de pádel organizado para exfutbolistas del plantel nacional.
La influencer relató aquella frustrante experiencia sin ningún tipo de anestesia ante sus compañeros de programa en la señal Blender. “Fui a un evento malísimo”, arrancó diciendo.
Cuando sus colegas del ciclo fueron directo al grano sabiendo de antemano lo que había ocurrido y le señalaron que Cambiasso no le había querido dar la nota, las palabras de Martita generaron un revuelo inmediato en el estudio: “Bueno, qué sé yo quién es Cambiasso, me chupa todos los huevos honestamente“.
Ante el absoluto desconcierto de los panelistas, quienes intentaron recordarle con respeto que se trataba de una figura histórica del fútbol local, Fort redobló la apuesta y no dio un solo paso atrás. Describió la cita deportiva como un encuentro repleto de “exjugadores de la selección” y los calificó despectivamente como “vejestorios medio retirados”. Para finalizar, aclaró que sus intenciones originales eran conseguir los testimonios de Carlos Tévez y Javier Saviola, pero concluyó rescatando una entrevista con el streamer Coscu. “Un copado Coscu. Pero bueno, se me desvió la cosa”, admitió para cerrar.
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