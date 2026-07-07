Mica Viciconte y Daniela Celis protagonizaron un tenso cruce tras el escándalo
Durante varios días, las panelistas compartieron ciertos cruces y tensiones y ahora se reencontraron en el estudio. Qué pasó entre ellas.
Las tensiones en el entorno virtual parecen haber encontrado un manto de tregua en la pantalla chica. Luego de varios días intensos marcados por declaraciones cruzadas y un fuerte debate en las redes sociales, Mica Viciconte y Daniela Celis volvieron a verse las caras en el ciclo de streaming de "Gran Hermano".
Lejos de esquivar el revuelo mediático que las tuvo en el ojo de la tormenta, ambas figuras optaron por abordar la situación con una buena dosis de ironía y aprovecharon este esperado reencuentro para llevar tranquilidad a sus respectivos fanáticos.
La emisión del programa arrancó de manera muy distendida, mechando chistes sobre la ausencia del conductor Fede Popgold, a quien la excampeona de "Combate" mencionó entre risas para romper el hielo del estudio: “Mi compañero se fue 15 días a Canadá a descansar. Prácticamente para lavarse las manos de todo lo que pasó”.
Acto seguido, la panelista se encargó de detallar ante la audiencia digital cómo quedó estructurado el panel de trabajo para estas jornadas: “Dani está cubriendo el lugar de la Tora, lo está haciendo muy bien y yo estoy acá. Obviamente esto está avalado por la producción”.
El nuevo ida y vuelta entre Mica Viciconte y Daniela Celis tras la polémica por la vestimenta
Sin rodeos ni filtros, Viciconte se tomó con humor la enorme repercusión periodística que tuvo el cruce entre ambas durante las últimas jornadas y lanzó una frase contundente sobre el comportamiento de las dos ante las cámaras de los programas de espectáculos: “Ninguna paró de dar notas para aclarar algo que se lo llevaron para cualquier lado”.
Asimismo, la rubia quiso quitarse el peso de las especulaciones de encima y aclaró los motivos reales por los cuales su colega había estado ausente en las emisiones previas del canal de streaming: “La decisión de que ella no esté acá no fue mía, sino de la producción, que cree que era lo indicado”.
La réplica por parte de la exintegrante del famoso reality de convivencia no se hizo esperar y sirvió para armar un divertido paso de comedia al aire. “Pero si estoy acá”, lanzó con picardía, dando pie a un ida y vuelta muy entretenido.
Mica le siguió el juego de inmediato frente al micrófono: “Se escucha la voz de ella, me da un poco de nostalgia, pero no está”, bromeó justo en el instante en que Celis irrumpía formalmente en el plano de la cámara vistiendo un elegante traje de color negro idéntico al de su compañera.
Más allá de los chistes iniciales y las chicanas para las redes, las dos aprovecharon el espacio de aire para despejar de raíz cualquier tipo de duda respecto a cómo quedó la interna entre ellas. Viciconte fue sumamente directa al definir la relación cotidiana que mantienen tras las cámaras: “No somos amigas. Somos buenas compañeras, nos llevamos bien”.
Por su parte, la joven madre valoró el debate social que se armó a raíz del malentendido público y rescató el lado positivo de la polémica: “Está bueno concientizar, que cada una dé su punto de vista y es válido, está bueno lo que se generó”.
Para dar el cierre definitivo al asunto, Daniela remarcó con firmeza que su fuerte descargo inicial en las plataformas no había estado dirigido hacia la figura de Viciconte, sino que su enojo real estuvo concentrado en los usuarios que opinaron con malicia sobre su físico en la red: “Decían cosas que eran totalmente mentira”, concluyó.
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