Marta Fort eligió a los jugadores más atractivos de la Selección Argentina: "Este es mi top"

En la antesala de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, el clima en Atlanta estuvo marcado por la expectativa de los hinchas y la cobertura especial de los medios. En ese contexto, Marta Fort logró captar la atención en las redes sociales al revelar cuál es, para ella, el ranking de los jugadores más lindos de la Scaloneta.