Martín Fierro de Portales Web EN VIVO: alfombra roja, nominados y ganadores, minuto a minuto

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Horario, conducción y transmisión en vivo de los Martín Fierro de Portales Web

La ceremonia oficial que se lleva a cabo en el Goldencenter de Parque Norte se lleva a cabo desde las 21:00 y contará con la transmisión en vivo a través de Infobae. La conducción del evento principal estará a cargo de la dupla compuesta por Julieta Prandi y Nacho Girón.

Para los amantes del color y las tendencias, la previa del evento incluirá la clásica alfombra roja, que iniciará un rato antes bajo la conducción de los periodistas de espectáculos Paula Varela y Guido Záffora, encargados de recibir a las máximas figuras del ámbito digital del país.