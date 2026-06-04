Martín Fierro de Portales Web EN VIVO: alfombra roja, nominados y ganadores, minuto a minuto

Quiénes serán lo premiados por APTRA
Según detallaron desde la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), la premiación contará con un total de 33 categorías. Los ganadores de cada terna se definirán estrictamente mediante el voto de los miembros de la entidad, reconociendo el abanico técnico y creativo de la industria a través de distinciones que abarcan:
-
Sitios de noticias e información general.
Columnistas destacados de plataformas nativas digitales.
Documentales diseñados exclusivamente para la web.
Avisos y campañas publicitarias online.
Dejá tu comentario