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Martín Fierro de Portales Web EN VIVO: alfombra roja, nominados y ganadores, minuto a minuto

Espectáculos

Con minutouno.com como uno de los nominados, este jueves APTRA entrega los Martín Fierro de Portales Web.

Premios Martín Fierro.

Premios Martín Fierro.

El periodismo digital argentino vive su gran noche este jueves 4 de junio con la segunda edición de los Premios Martín Fierro de Portales Web. La prestigiosa gala tiene como objetivo galardonar a las mejores producciones, plataformas y coberturas del ecosistema online correspondientes al año 2025.

En esta nueva entrega, minutouno.com pisa fuerte como uno de los principales nominados en la codiciada terna de "Mejor portal de información general", una distinción que llega en el marco de las celebraciones por sus dos décadas de trayectoria en el sector.

martin fierro

Minuto a minuto de los Martín Fierro de Portales Web

Live Blog Post

Quiénes serán lo premiados por APTRA

Según detallaron desde la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), la premiación contará con un total de 33 categorías. Los ganadores de cada terna se definirán estrictamente mediante el voto de los miembros de la entidad, reconociendo el abanico técnico y creativo de la industria a través de distinciones que abarcan:

  • Sitios de noticias e información general.

  • Columnistas destacados de plataformas nativas digitales.

  • Documentales diseñados exclusivamente para la web.

  • Avisos y campañas publicitarias online.

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Todos los nominados a los Martín Fierro de Portales Web

Sitio de noticias argentino

  • Infobae
  • La Nación
  • Clarín
  • El Cronista
  • TN
  • Mitelefe
  • A24

Contenido periodístico sobre gaming

  • Malditos Nerds — Infobae
  • La Nación
  • TN
  • Pressover News

Investigación periodística

  • Mariel Fitz Patrick — Infobae
  • Hugo Alconada Mon — La Nación
  • Nicolás Wiñazki — Clarín
  • Roberto Navarro — El Destape
  • Francisco Olivera — La Nación
  • Bruno Yacono — TN

Nota de actualidad

  • Miguel Wiñazki — Clarín
  • Nelson Castro — Perfil
  • Stella Garnica — A24
  • Pablo Sirvén — La Nación
  • Gustavo Noriega — El Observador

Diseño integral

  • Página 12
  • Clarín
  • Cenital
  • Infobae
  • Ahora

Entrevista o reportaje

  • María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae
  • Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
  • Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
  • Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae
  • Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nación

Crónica urbana

  • Facundo Pedrini — Panamá Revista
  • Andrés Klipphan — Infobae
  • Cristian Alarcón — Revista Anfibia
  • Martin Ciccioli — TN
  • Gonzalo Rodríguez — A24

Periodista 2025

  • Hernan De Goni — El Cronista
  • Jorge Fontevecchia — Perfil
  • Victoria Liendo — Seúl
  • Luis Novaresio — Infobae

Documental

  • Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae
  • Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
  • Dólar: un amor argentino — El Cronista
  • Subrogación de vientres — Filo News

Editor periodístico

  • Valeria Cavallo — Infobae
  • Ricardo Roa — Clarín
  • Juan Abraham — Revista Gente
  • Javier Petersen — El Cronista
  • Jose Del Rio — La Nación
  • Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald

Innovación en medios digitales

  • El Cronista
  • Clarín
  • News Digitales
  • Crónica
  • Olé

Sitio de investigación

  • DIB
  • El Archivo
  • La Política Online
  • Cenital

Sitio de información general

  • Minuto Uno
  • Agencia Nova
  • Rosario Nuestro
  • Mitelefe

Sitio político

  • La Política Online
  • El Destape
  • Realpolitik
  • La Tecla
  • El Parlamentario

Sitio / contenido de espectáculos

  • Primiciasya — A24
  • Pronto
  • Teleshow — Infobae
  • Paparazzi
  • Chisme
  • Vision Show

Sitio / contenido deportivo

  • Olé
  • ESPN
  • Todo Fútbol
  • El Gráfico
  • TyC Sports
  • Solo Ascenso

Columnista destacado en portal web

  • Alejandro Borensztein — Clarín
  • Jaime Durán Barba — Perfil
  • Felipe Pigna — Clarín
  • Florencia Monfort — Página 12

Sitio del interior

  • El Marplatense
  • Mejor Informado
  • Cadena 3
  • La Nueva
  • La Gaceta

Columnista político

  • Facundo Chaves — Infobae
  • Adrián Ventura — TN
  • Mariano Roa — Clarín
  • Luis Majul — El Observador
  • Joaquín Morales Solá — La Nación
  • Javier Fuego Simondet — La Nación

Anaa político

  • Ernesto Tenembaum — Infobae
  • Romina Manguel — El Observador
  • Mariana Verón — Infobae
  • Eduardo Van der Kooy — Clarín
  • Eduardo Aliverti — Página 12

Columnista económico

  • Sebastián Catalano — Infobae
  • Liliana Franco — Ámbito
  • Javier Manuel Compte — El Cronista
  • Ezequiel Bustos — Clarín
  • Guillermo Laborda — El Cronista
  • Carlos Burgueño — Perfil

Columnista deportivo

  • Gustavo Grabia — Infobae
  • Roman Iucht — La Nación
  • Daniel Avellaneda — Clarín
  • Cholo Sottile — Infobae y ESPN
  • Crónica periodística
  • Osvaldo Bazán — Seúl
  • Facundo Pastor — A24
  • Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino

Editorialista

  • Luis Majul — La Nación
  • Carlos Pagni — La Nación
  • Roberto Navarro — El Destape
  • Ricardo Roa — Clarín

Columnista de opinión

  • Mónica Gutiérrez — Infobae
  • Jonatan Viale — TN
  • Daniel Bilotta — La Nación
  • Sergio Berensztein — La Nación

Periodista de judiciales

  • Silvana Boschi — Infobae
  • Nicolás Pizzi — La Nacion
  • Hernán Capiello — La Nacion
  • Irina Hauser — Página 12
  • Lucía Salinas — Clarín
  • Alejandra Lazo — Revista Quorum

Columnista de policiales

  • Federico Fahsbender — Infobae
  • Gustavo Carabajal — La Nacion
  • Ricardo Canaletti — TN
  • Mauro Szeta — Vía Szeta

Columnista de espectáculos

  • Andrea Taboada — Infobae/Teleshow
  • Agustín Rey — News Digitales
  • Leonardo Ibáñez — Revista Gente
  • Pablo O. Scholz — Clarín
  • Juan Pablo Godino — A24

Segmento para TV con firma digital

  • Diego Sehinkman — TN
  • Gustavo Sylvestre — C5N
  • Rolando Barbano — A24
  • Marcelo Longobardi — Perfil
  • Periodista de sitio del interior
  • Sebastián Dumont — La Prensa
  • Juan Pablo Gorbal — La Nueva
  • Sebastian Galligo — Ahora

Aviso publicitario para portales web

  • Se quedan con mucho de Nutrilon (Danone)
  • Sabés que estamos (Juana) de YPF
  • Algo que sí llega de Mercado Libre

Columnista de ciencia / salud / vida sana

  • Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae
  • Norberto Abdala — Clarín
  • Dr. Daniel López Rosetti — Infobae
  • Juli Puente — Infobae
  • Maritchu Seitun — La Nación

Magazine

  • Big Bang News
  • Filo News
  • Bardeo News

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Horario, conducción y transmisión en vivo de los Martín Fierro de Portales Web

La ceremonia oficial que se lleva a cabo en el Goldencenter de Parque Norte se lleva a cabo desde las 21:00 y contará con la transmisión en vivo a través de Infobae. La conducción del evento principal estará a cargo de la dupla compuesta por Julieta Prandi y Nacho Girón.

Para los amantes del color y las tendencias, la previa del evento incluirá la clásica alfombra roja, que iniciará un rato antes bajo la conducción de los periodistas de espectáculos Paula Varela y Guido Záffora, encargados de recibir a las máximas figuras del ámbito digital del país.

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