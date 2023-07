Santiago Sposato pidió perdón luego del comentario que hizo llorar a Mariel Di Lenarda en los Martín Fierro

Mariel habló en "Nosotros a la mañana" con mucha angustia, y pidió que la dejaran disfrutar un premio que a ella le parecía muy merecido por el esfuerzo que hacía siempre. Sandra Borghi, colega y amiga de Di Lenarda, salió al aire y volvió a destrozar a Sposato que finalmente, pidió su derecho a réplica.

sposato disculpas

“Voy a aclarar que yo le pregunté al Pollo si le parecía que ella me iba a recibir porque yo quería ir personalmente a hablar con ella, cara a cara, sin cámaras para pedirle disculpas. Me dijeron que no, que seguía enojada y por eso acepto la llamada. De verdad, en ese momento, no me di cuenta que se la hice pasar tan mal".

Arrepentido, agregó: "Yo estoy acostumbrado quizás en que uno chicanea bastante y quizás, no mide el grado de sensibilidad de la otra persona. Entiendo que ella estaba en el momento más feliz y en nuestra chicana habitual, le dije algo que le cayó muy mal. No me di cuenta ahí porque sino, hubiera reaccionado de otra manera, pero visto a lo que sucedió después, le pido disculpas".

Luego, cerró: "En ese momento le dije también que me parecía una periodista del carajo, es un premio que ganó en buena ley y merece disfrutarlo. Me duele que le haya dolido, no era la intención".