Martín Salwe denunció que fue agredido por la seguridad de Tini Stoessel tras Argentina-Suiza

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Parte de la seguridad de Tini Stoessel agredió a Martín Salwe cuando salía del estadio #Infama

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La explicación de la familia de Tini Stoessel sobre lo sucedido con Martín Salwe

El periodista aseguró además que el forcejeo le provocó una lesión física. Según contó, uno de los integrantes del operativo de seguridad le clavó las uñas en el pecho mientras intentaban retirarlo del lugar.

"Mientras él intentaba explicarles que era personal de prensa y que no buscaba nada malo, dos de los agentes lo sacaron de forma violenta y uno de ellos, incluso, le clavó las uñas en el pecho, dejándole una herida bastante grande", relató.

A pesar de lo ocurrido, Salwe aclaró que no responsabiliza a Tini Stoessel por el episodio y consideró que la situación respondió a una decisión del personal encargado de custodiarla.

Horas más tarde, en Infama (América TV), la periodista Cora de Barbieri se comunicó con Mariana Muzlera, madre de la cantante, para consultarle si la artista estaba al tanto de lo sucedido. En ese contexto, explicó cómo funciona el operativo que acompaña a su hija durante determinados eventos.

"Martina no tiene seguridad privada en Miami, solo cuando se mueve porque tiene shows. Son los del estadio la gente que acompaña el trayecto hasta el auto", aclaró, descartando que el personal involucrado perteneciera al entorno habitual de la cantante.