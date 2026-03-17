"Martín Savi in concert, una vez universal" llega al teatro: los detalles

La trayectoria de Martín Savi

La carrera de Martín Savi ha sido meteórica y está marcada por momentos que parecen extraídos de una leyenda musical:

Consagración Internacional: Ganador del prestigioso Festival de San Remo Junior en 2019.

Encuentros con Leyendas: A los 12 años, fue invitado a subir al escenario por el mismísimoJulio Iglesias a cantar "Caruso" en el Luna Park, cautivando a 15,000 personas en una actuaciónimprovisada que marcó un antes y un después en su vida.

Voz en el Vaticano: Tuvo el honor de cantar ante el Papa Francisco en la Capilla Sixtina,interpretando el "Ave María" a capela en un momento que dio la vuelta al mundo.

Hito Deportivo y Musical: Su voz resonó en el Estadio Olímpico de Roma duranteel Partido Mundial por la Paz, donde compartió escenario y canciones con Diego Maradona.

Formación de Excelencia: Surgido del Coro de Niños del Teatro Colón y formado con grandesmaestros, Savi combina la técnica más rigurosa con la frescura de su juventud.

Cómo es "Martín Savi in concert, una vez universal"

Este regreso al Teatro Avenida no es solo un concierto; es el reencuentro de una de las voces más prometedoras de la escena internacional con su público. Savi, capaz de cantar en ocho idiomas diferentes, promete dos noches donde la música lírica, el pop lírico y los clásicos populares se fundirán en una puesta que promete ser épica y memorable junto a una orquesta sinfónica de 21 músicos de las mejores orquestas del país.

Las entradas ya se encuentran disponibles y se espera que, al igual que sus presentaciones anteriores en Buenos Aires, estas funciones agoten sus localidades rápidamente.

Los detalles de MARTÍN SAVI IN CONCERT - UNA VOZ UNIVERSAL