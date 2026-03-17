Fuerte pedido de la ex de Brian Sarmiento: quiere que el exfutbolista renuncie a la paternidad de sus hijas

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La reacción de Oscar Sarmiento al ver a su hijo en Gran Hermano

En medio de la exposición que atraviesa Brian Sarmiento por su participación en Gran Hermano Generación Dorada, su padre, Oscar Sarmiento, compartió su mirada sobre el momento personal que vive el exfutbolista y no ocultó su sensibilidad ante las imágenes que se vieron en los últimos días.

Durante una charla con Mariana Fabbiani, el hombre se refirió al impacto emocional que le genera ver a su hijo atravesando situaciones difíciles dentro de la casa. "Se me parte el alma, vos cuando ves llorar a alguien que querés mucho se te parte el alma y se te cae un lagrimón", comenzó.

Y agregó: "Son situaciones, nunca le gustó el comino, le cayó siempre mal".

Al ser consultado sobre si el llanto de Brian Sarmiento estuvo vinculado únicamente a una cuestión puntual, como la comida, Oscar dio su interpretación y amplió el panorama. "Es un poco de cada cosa, debe extrañar el día a día, él trabaja mucho con las redes, va de un lado a otro y el grupo de cuarteto. Debe ser un poco de todo", explicó.