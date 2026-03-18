Tras el gesto de María Becerra, otra popular cantante también dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram

El motivo detrás del silencio

El misterio detrás de este alejamiento apunta a una supuesta deslealtad profesional. En el entorno de la música se comenta que el traspaso de gran parte del staff de bailarines y técnicos que acompañaban a Tini hacia el equipo de Mernes fue el detonante. Este movimiento fue visto como una "traición" de equipo, sumado a las indirectas que Tini lanzó recientemente sobre las "víboras" en la industria y las relaciones por conveniencia.