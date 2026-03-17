Netflix películas: conocé una de las comedias románticas más entretenidas de la plataforma

En medio de este conflicto, aparece un periodista que se interesa por su historia, lo que da lugar a un romance inesperado lleno de momentos incómodos, situaciones divertidas y decisiones que marcarán el rumbo de su vida.

La película combina romance, comedia y drama ligero, con escenas que reflejan perfectamente las inseguridades y expectativas que muchas personas tienen en el amor.

Reparto de 27 bodas

El elenco de la película está compuesto por actores reconocidos dentro del cine romántico, quienes logran darle frescura y dinamismo a la historia.

Entre los protagonistas se encuentran:

Katherine Heigl como Jane

James Marsden

Malin Akerman

Judy Greer

Edward Burns

Krysten Ritter

Peyton List

Las actuaciones, especialmente la de Katherine Heigl, fueron clave para el éxito de la película, ya que logra transmitir de manera natural las emociones de su personaje.

Tráiler de 27 bodas