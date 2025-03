Martina de Gran Hermano sorprendió al revelar con quién tendría un romance afuera de la casa

Sin embargo, la jugadora también fue relacionada con Tato Algorta, uno de los participantes más queridos de esta temporada y también uno de los más atractivos. Con algunos momentos de total cercanía, los fans de Gran Hermano comenzaron a shippear a la chica de La Plata y al uruguayo, especialmente, luego de que la modelo asegurara que tendría un romance con él una vez que termine la competencia.

tato martina gran hermano.jpg Tato Algorta y Martina Pereyra, en Gran Hermano 2025.

En diálogo con su amiga Lourdes Ciccarone, Martina relató una situación con el líder de "El Tridente": "Santi me dice, '¿cuántos hijos te gustaría tener?', yo le digo 'uno, ¿y vos?', y me dice 'tres'", indicó. "'Bueno entonces quedamos en DOS', me dice. Y yo dije 'bueno con tu chica', 'bueno por eso' me dice", concluyó el relato la contadora.

A esto, Lulú lanzó: "Igual vos afuera te lo vas a empomar...". Inmediatamente, Martina negó lo dicho por su amiga, pero luego se arrepintió y dijo: "Bueno", entre risas. "Que yo te conozco un poco", manifestó la marplatense. De esta manera, la modelo dejó en claro que, una vez fuera de juego, enfocará su atención en el uruguayo.

martina santiago gran hermano.mp4