Maru Botana estalló contra la empleada que denunció a su marido por acoso laboral: "Basura"

"Le consulté a Maru por este tema y dice: 'tengo muchísimos empleados, esta chica es mala persona, ya está todo en manos de los abogados'", precisó el periodidsta.

Y luego acercó su teléfono celular al micrófono y se escuchó la voz de la famosa cocinera y empresaria gastronómica decir indignada por la situación: "Es una basura, no lo puedo creer. Aparte ya arreglé todo".

Cabe recordar que Bernardo Solá y Maru Botana están casados hace 28 años y tuvieron ocho hijos: Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio, María Inés y Facundo. Este último falleció en 2008 de muerte súbita a los seis meses.