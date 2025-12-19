Maru Botana estalló contra la empleada que denunció a su marido por acoso laboral: "Basura"
La cocinera rompió el silencio tras la millonaria demanda y lanzó durísimas frases contra la denunciante.
Días atrás trascendió una fuerte denuncia en contra de Bernardo Solá, marido y padre de los hijos de Maru Botana. Una exempleada de uno de los locales que pertenece a la famosa cadena de la pastelera, que lleva su nombre, lo demandó por deudas y hostigamiento laboral.
"El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse, llegar al trabajo más desprolija”, dice el expediente de la demanda que fue presentada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 47.
Según detalló Ángel de Brito en LAM, la demanda no llegó a juicio porque las partes cerraron un acuerdo millonario. “El 9 de diciembre pagaron 22 millones de pesos y después va todo en cuotas de 11 mil dólares el 8 de enero y dos mil dólares por mes hasta saldar la deuda total”, explicó el periodista.
Lo cierto es que en Desayuno Americano (América Tv), Luis Bremer detalló el contacto que tuvo en las últimas horas con Maru Botana por este tema y también expuso un furioso audio con la respuesta de la cocinera a su ex empleada.
"Le consulté a Maru por este tema y dice: 'tengo muchísimos empleados, esta chica es mala persona, ya está todo en manos de los abogados'", precisó el periodidsta.
Y luego acercó su teléfono celular al micrófono y se escuchó la voz de la famosa cocinera y empresaria gastronómica decir indignada por la situación: "Es una basura, no lo puedo creer. Aparte ya arreglé todo".
Cabe recordar que Bernardo Solá y Maru Botana están casados hace 28 años y tuvieron ocho hijos: Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio, María Inés y Facundo. Este último falleció en 2008 de muerte súbita a los seis meses.
