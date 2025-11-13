Maru Botana expuso una presunta estafa y quedó en el centro de una fuerte polémica

“Les prometí que se iba a hacer esa obra y nunca se hizo. Yo hice todo lo que necesitaban para la publicidad de sus construcciones; a cambio, en vez de pedirles plata, les pedí que armen la cooperativa”, contó Maru con evidente bronca y tristeza. De acuerdo a lo expuesto en el programa, la empresa utilizó su imagen durante dos años en redes sociales, afiches y materiales institucionales. Además, ella misma viajó a Mendoza, alojó a parte del equipo y acompañó de cerca el desarrollo de un proyecto que finalmente se desvaneció.