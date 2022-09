A 14 años de su muerte, Maru Botana recordó a su hijo

“14 años que llevo mi mochila de piedras, con la cual al principio no podía ni caminar y hoy puedo empezar a correr. Estás siempre dentro mío, siempre te siento, sé que nos proteges a todos y casi que me relajo en eso, sos realmente nuestro ángel de la guarda”, señaló.

La cocinera explicó que en estos días especiales le gusta estar en familia con el objetivo de compartir algo distinto. “Estar unidos, mimarnos, querernos y sentirnos más unidos que nunca”, describió.

Y profundizó sobre su sentir: “Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme y es por qué te fuiste, aunque sí encuentro fácil el para qué viniste. Lo único que siento es que tu pérdida me hizo pasar a una vida distinta y donde el amor que me dejaste me ayudo a poder seguir”. Maru compartió con sus seguidores que no pudo dormir pensando en él, en cómo sería, y apuntó a que el tiempo suaviza pero el dolor sigue.

Luego se permitió una reflexión respecto a este día triste, ya que hoy también empieza la primavera: “Siempre sentí que ese era mi indicador para recordarte feliz y acá estoy con tus hermanitos, viviendo y disfrutando la vida”.

“Gracias Facu por dejarme en un frasquito tantos secretos y sobre todo gracias por las fuerzas que nos dejaste a todos. Por dejarme un corazón lastimado, pero lleno de amor y gratitud. Hoy acá, en la gloriosa montaña y más cerca tuyo, te voy a abrazar todo el día”, concluyó con la emoción a flor de piel.

