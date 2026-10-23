Sorpresa: Marvel lanzó un nuevo adelanto de "Avengers: Doomsday"
Los superhéroes se preparan para volver a la pantalla grande, y en la previa, un evento de béisbol fue suficiente para aumentar la expectativa.
Aprovechando la atención deportiva global, y en una versión sorpresiva, Marvel Studios sorprendió a los fanáticos con el lanzamiento de un nuevo teaser de "Avengers: Doomsday", mientras los fans aguardan por el casi inminente estreno en cines de todo el mundo.
El adelanto se emitió de manera exclusiva durante la transmisión del primer partido de la Serie Mundial de la MLB entre los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers, luego de que la liga anticipara el cruce proyectando el emblemático logo de los Vengadores sobre el estadio American Family Field.
Lejos de centrarse en explosivas secuencias de acción o develar los grandes giros de la trama, la franquicia apostó por un tono descontracturado que combina camaradería, momentos cómicos entre los héroes y cameos del deporte profesional.
La Tierra 828, el escudo de la discordia y el temible Doctor Doom: qué se vio en el nuevo tráiler de "Avengers: Doomsday"
El avance arranca situado en la Tierra 828, mostrando a Pedro Pascal (Reed Richards) y Joseph Quinn (Johnny Storm) saludando a la multitud en las tribunas de un imponente estadio de béisbol, intercalando imágenes del filme con apariciones de jugadores reales de las Grandes Ligas.
Entre las secuencias más comentadas por la comunidad de seguidores se destacan la reaparición de Chris Evans como Steve Rogers provoca un divertido momento cuando Scott Lang (Paul Rudd) lo saluda afectuosamente como "Cap", desatando la mirada descolocada de Sam Wilson (Anthony Mackie), quien empuña el escudo oficial y porta el traje del héroe en la actualidad.
Además, se da el retorno de mutantes y Wakanda: el teaser rescata planos breves de los integrantes de los X-Men y los defensores de Wakanda.
Y por su puesto, amenaza latente. Sobre el cierre del video, asoma la imponente figura del villano principal de este capítulo de la saga: el temible Doctor Doom.
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