Marvel lo hizo otra vez: el nuevo tráiler de "Daredevil: born again" que revela sorpresas
La segunda temporada de la serie protagonizada por Charlie Cox estrena el próximo 24 de marzo y ya tiene regresos confirmados. Los detalles.
La expectativa por el universo televisivo de Marvel alcanzó su punto máximo. Mientras los seguidores de la franquicia aguardan el inminente lanzamiento de Wonder Man, la plataforma Disney+ decidió elevar la apuesta revelando detalles cruciales sobre uno de los regresos más esperados de la última década: la segunda entrega de 'Daredevil: Born Again'.
Tras meses de rumores y filtraciones, el primer adelanto oficial de los nuevos episodios ya está en circulación, permitiendo a la audiencia marcar un día definitivo en el calendario. El tráiler confirma que la cita para reencontrarse con la cruda realidad de Hell’s Kitchen será el próximo 24 de marzo. Aunque la fecha representa una leve modificación respecto a lo que se esperaba inicialmente, la confirmación oficial trajo alivio a una comunidad de fans que demandaba certezas.
A pesar de que la noticia fue celebrada, los seguidores más atentos notaron una pequeña discrepancia cronológica. La fecha elegida por Disney supone una demora moderada en comparación con los plazos que el propio líder creativo de la ficción había sugerido previamente. Al respecto, cabe recordar que hubo un leve retraso respecto a la fecha que confirmó el propio showrunner de la serie, Dario Scardapane, en sus redes hace ya unos meses. No obstante, el consenso general indicaba que el tercer mes del año sería, efectivamente, el marco para el retorno del antihéroe más querido.
La trama que se vislumbra en este nuevo ciclo promete ser una de las más oscuras hasta la fecha. Según lo que se puede observar en las primeras imágenes, la victoria política de Wilson Fisk (Kingpin) al cierre de la primera temporada cambió las reglas del juego. Bajo un mandato estrictamente orientado al "antiheroismo", la figura de Daredevil se vio forzada a pasar a la clandestinidad absoluta. El impacto de este nuevo orden es tal que, en el tráiler, se aprecia que el alter ego del héroe, Matt Murdock (Charlie Cox), figura oficialmente en los listados de personas desaparecidas.
El regreso de rostros icónicos y nuevas alianzas
Uno de los puntos más altos del avance es la confirmación de un elenco estelar que combina veteranía con incorporaciones de peso. La gran sorpresa es la presencia de Krysten Ritter, quien retoma su papel como Jessica Jones, convirtiéndose en la mayor adición al entorno de Murdock en esta etapa.
Ambientado musicalmente por la pieza Lithonia de Donald Glover, el tráiler también ofrece vistazos a personajes fundamentales de la mitología de la serie: Vincent D'Onofrio vuelve a imponer respeto como el alcalde Fisk, mientras que el círculo íntimo de Matt recupera a Deborah Ann Woll como Karen y a Elden Henson en la piel de Foggy. A ellos se suman Wilson Bethel como Bullseye, Michael Gandolfini interpretando a Daniel Blake, Arty Froushan como Buck Cashman, Ayelet Zurer retomando su rol de Vanessa y el siempre impactante Jon Bernthal como Frank Castle, mejor conocido como Punisher.
