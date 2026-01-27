Marvel lo hizo otra vez: el nuevo tráiler de "Daredevil: born again" que revela sorpresas

El regreso de rostros icónicos y nuevas alianzas

Uno de los puntos más altos del avance es la confirmación de un elenco estelar que combina veteranía con incorporaciones de peso. La gran sorpresa es la presencia de Krysten Ritter, quien retoma su papel como Jessica Jones, convirtiéndose en la mayor adición al entorno de Murdock en esta etapa.

Ambientado musicalmente por la pieza Lithonia de Donald Glover, el tráiler también ofrece vistazos a personajes fundamentales de la mitología de la serie: Vincent D'Onofrio vuelve a imponer respeto como el alcalde Fisk, mientras que el círculo íntimo de Matt recupera a Deborah Ann Woll como Karen y a Elden Henson en la piel de Foggy. A ellos se suman Wilson Bethel como Bullseye, Michael Gandolfini interpretando a Daniel Blake, Arty Froushan como Buck Cashman, Ayelet Zurer retomando su rol de Vanessa y el siempre impactante Jon Bernthal como Frank Castle, mejor conocido como Punisher.