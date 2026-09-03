Stray Kids suma una nueva función en el Hipódromo de San Isidro: cómo conseguir entradas
Tras agotar las entradas para su primera presentación en Argentina, la banda de K-pop Stray Kids confirmó una segunda fecha para el 15 de septiembre.
El rotundo éxito de ventas para el debut absoluto de Stray Kids obligó a la productora a sumar una nueva jornada. El esperado espectáculo de la banda surcoreana se realizará en el Hipódromo de San Isidro, garantizando que miles de fanáticos locales no se queden afuera de esta enorme fiesta.
Cuándo salen a la venta las entradas para la nueva fecha
Los fanáticos podrán adquirir sus tickets para esta segunda cita a través de la plataforma AllAccess. La visita forma parte del recorrido latinoamericano denominado "STRAYCITY", una ambiciosa propuesta inmersiva que fusiona música, comunidad y autoexpresión.
La exitosa agrupación, liderada creativamente por el trío 3Racha, forjó un sonido en constante mutación que los llevó a liderar los principales rankings globales. Con ocho debuts en el número uno del Billboard 200, el icónico grupo de K-pop buscará retribuir la histórica pasión del incansable público argentino durante dos noches que prometen ser verdaderamente inolvidables.
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