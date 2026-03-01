Quién es Carlota, la reemplazante de Divina Gloria en Gran Hermano Generación Dorada

Emprendedora de moda: Trabaja desde la comodidad de su casa diseñando y vendiendo accesorios femeninos hechos a mano. Su marca, "A Lo Mejor Carlota", ofrece aros, collares, cintos, vinchas y charreteras.

Su latiguillo viral: Todas las mañanas saluda a sus clientas y a sus más de 85 mil seguidores de Instagram al grito de "¡Hola potra!".

Vida familiar: Está casada con Vitaliy Verbilov desde la Navidad de 2006. Es madre de hijas y en su hogar conviven con dos gatos y un perrito.

El sueño cumplido: Vive en Buenos Aires, en la casa que "siempre soñó", la cual cuenta con un jardín y una clásica pileta "Pelopincho".