Quién es Carlota, la reemplazante de Divina Gloria en Gran Hermano Generación Dorada
Carla Bigliani ingresó al reality Gran Hermano con una personalidad explosiva. Es emprendedora, tiene más de 85 mil seguidores en redes y un particular saludo.
Gran Hermano Generación Dorada tiene una nueva y vibrante jugadora. Tras la salida de Divina Gloria, ingresó al reality Carla Bigliani, conocida por todos como "Carlota". Entró al certamen con una energía arrolladora, presentándose ante las cámaras con la firme convicción de revolucionar el juego.
El perfil de la nueva participante de Gran Hermano
Carlota se define a sí misma en sus plataformas como una mujer "alocada, audaz y libre". Su carisma y estilo ya la hacían una figura reconocida en su comunidad y en el entorno digital mucho antes de cruzar la puerta de Gran Hermano.
Aquí te detallo los datos más relevantes sobre su extravagante perfil y su vida fuera del certamen:
Emprendedora de moda: Trabaja desde la comodidad de su casa diseñando y vendiendo accesorios femeninos hechos a mano. Su marca, "A Lo Mejor Carlota", ofrece aros, collares, cintos, vinchas y charreteras.
Su latiguillo viral: Todas las mañanas saluda a sus clientas y a sus más de 85 mil seguidores de Instagram al grito de "¡Hola potra!".
Vida familiar: Está casada con Vitaliy Verbilov desde la Navidad de 2006. Es madre de hijas y en su hogar conviven con dos gatos y un perrito.
El sueño cumplido: Vive en Buenos Aires, en la casa que "siempre soñó", la cual cuenta con un jardín y una clásica pileta "Pelopincho".
La obsesión por el reality: Confesó que entrar a la competencia era su gran meta. Se visualizó con tanta fuerza dentro del programa que llegó a tener "podrido" a todo su barrio de tanto repetirlo: "Voy a comprar, vienen mis clientas y a todos les digo: 'Carlota va a Gran Hermano'", contó entre risas durante su presentación.
Con su actitud desenfadada y su impronta única, Carlota promete no pasar desapercibida en esta nueva etapa del juego.
