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MasterChef Celebrity arranca su semifinal: quiénes quedan y cuándo se define

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El reality culinario de Telefe se encamina a su gran definición con sus cuatro mejores participantes. Todos los detalles.

MasterChef Celebrity arranca su semifinal: quiénes quedan y cuándo se define

La cocina más famosa del país entró en su cuenta regresiva, y tras la sorpresiva salida de Emilia Attias este domingo, MasterChef Celebrity ya tiene a sus cuatro semifinalistas confirmados, en el marco de una definición que promete emociones y sorpresas.

Ian Lucas, Sofía “La Reini” Gonet, el “Turco” Husaín y Maxi López son los elegidos para disputarse el trofeo y el premio de 50 millones de pesos.

De esta manera, este lunes desde las 21.30, empieza a definirse el reality culinario que conduce Wanda Nara. Para alcanzar la gloria, los participantes deberán enfrentar esta noche un desafío técnico de alta complejidad: un cordero en croute (envuelto en masa) con puré de edamame y una reducción de aceto y ciruelas.

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La precisión en el punto de la carne y el equilibrio de sabores agridulces serán la vara con la que medirán Betular, Donato y Martitegui.

Antes de encender las hornallas, la producción preparó un golpe emocional: los semifinalistas descubrirán sus chaquetas blancas enmarcadas, un símbolo del largo camino recorrido y el reconocimiento a su evolución gastronómica. Sin embargo, la mística durará poco: este martes, dos de ellos deberán colgar el delantal para siempre.

Cómo será la semifinal y cuándo se define MasterChef Celebrity

El programa conducido por Wanda Nara entra en una fase de eliminación acelerada. El cronograma oficial de Telefe para el desenlace es el siguiente:

  • Lunes 16 y Martes 17: Galas de semifinales. De los cuatro actuales, solo dos llegarán a la instancia definitiva.
  • Miércoles 18: Gran Final - Parte 1 (Inicio del último desafío).
  • Jueves 19: Gran Final - Parte 2 (Anuncio del ganador).

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes, desde las 21.30 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

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