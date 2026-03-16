MasterChef Celebrity arranca su semifinal: quiénes quedan y cuándo se define

Cómo será la semifinal y cuándo se define MasterChef Celebrity

El programa conducido por Wanda Nara entra en una fase de eliminación acelerada. El cronograma oficial de Telefe para el desenlace es el siguiente:

Lunes 16 y Martes 17: Galas de semifinales. De los cuatro actuales, solo dos llegarán a la instancia definitiva.

Galas de semifinales. De los cuatro actuales, solo dos llegarán a la instancia definitiva. Miércoles 18: Gran Final - Parte 1 (Inicio del último desafío).

Gran Final - Parte 1 (Inicio del último desafío). Jueves 19: Gran Final - Parte 2 (Anuncio del ganador).

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes, desde las 21.30 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.