MasterChef Celebrity arrasó con el rating en su segunda gala de eliminación: los números
El reality de cocina volvió a imponerse con claridad en el prime time y registró picos de audiencia que lo consolidan como el gran éxito de Telefe.
MasterChef Celebrity continúa demostrando que su fórmula sigue intacta. La segunda gala de eliminación volvió a ubicar al ciclo conducido por Wanda Nara en lo más alto del rating de la televisión abierta, con números que superaron ampliamente a la competencia y consolidaron al reality como el programa más visto del día.
La emisión de este martes por la noche estuvo marcada por momentos de tensión, humor y sorpresas, que mantuvieron al público frente a la pantalla durante toda la jornada. El programa comenzó pasadas las 22:10, tomando el liderazgo de la franja que hasta ese momento dominaba Pasapalabra, el ciclo de Iván de Pineda.
Con un piso inicial de 10,5 puntos, MasterChef Celebrity rápidamente comenzó a escalar en las mediciones a medida que los participantes se enfrentaban a un nuevo desafío culinario. En esta oportunidad, los famosos tuvieron 60 minutos para preparar un plato agridulce que incluyera alguna fruta, con total libertad para decidir el tipo de preparación.
Los competidores que llegaron a esta instancia fueron Maxi López, La Joaqui, Esteban Mirol, Claudio Husain, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Ian Lucas, Sofi Gonet, Agustín “Cachete” Sierra, Julia Calvo y Sofi Martínez. Emilia Attias había logrado salvarse en la gala anterior con un plato inspirado en la gastronomía turca. A medida que el jurado degustaba los platos, la tensión fue en aumento y el público acompañó con gran interés.
El pico más alto de audiencia, que rozó los 14 puntos, se dio durante el cruce entre Wanda Nara y Maxi López, una escena que generó risas en el estudio y comentarios en redes sociales. “¡Metele que vos sos medio lento para todo!”, le lanzó la conductora entre bromas, lo que captó la atención de los televidentes y elevó las cifras del rating.
En la comparación general, el reality de Telefe se impuso con comodidad: MasterChef Celebrity promedió 12,47 puntos, mientras que Buenas Noches Familia quedó lejos con 5,4. Detrás se ubicaron Bienvenidos a ganar con 2,3, Pasó en América con 1,5 y La Noche es Nuestra con apenas 0,4. Los datos ratifican el dominio absoluto del formato gastronómico, que sigue siendo una de las grandes apuestas del canal y un fenómeno de audiencia que no parece tener techo.
