MasterChef Celebrity arrasó con el rating en su segunda gala de eliminación: los números

En la comparación general, el reality de Telefe se impuso con comodidad: MasterChef Celebrity promedió 12,47 puntos, mientras que Buenas Noches Familia quedó lejos con 5,4. Detrás se ubicaron Bienvenidos a ganar con 2,3, Pasó en América con 1,5 y La Noche es Nuestra con apenas 0,4. Los datos ratifican el dominio absoluto del formato gastronómico, que sigue siendo una de las grandes apuestas del canal y un fenómeno de audiencia que no parece tener techo.

