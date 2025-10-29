Quién fue el segundo eliminado de la cuarta temporada de MasterChef Celebrity

"Ya sea fresca, deshidratada o en cualquiera de sus formas", resaltó Martitegui antes de que los concursantes comenzaran con el reto de la jornada.

Los platos más destacados de la noche fueron los de La Joaqui, quien se inclinó por un gazpacho de camarones, y el Turco Husain, que presentó solomillo de cerdo con batatas asadas, salsa de maracuyá y ensalada fresca.

Por su parte, Momi Giardina se lució al cocinar matambrito de cerdo con guarnición de espárragos y pickles de frambuesa mientras que Sofía "La Reini" Gonet no se quedó atrás con su ribs de cerdo con chutney de manzana y papas pay.

Maxi López, Sofía Martínez, Ian Lucas y Agustín “Cachete” Sierra integraron el segundo grupo de concursantes salvados.

Por otro lado, los platos menos logrados de la jornada fueron los de Julia Calvo, Esteban Mirol y Miguel Ángel Rodríguez.

Sin embargo, el jurado decidió darle una segunda oportunidad a la actriz, dejando a su colega y al periodista al borde de la eliminación del reality culinario.

De esta manera, por decisión de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis , Esteban Mirol abandonó MasterChef Celebrity.

El propio Germán fue quien comenzó la despedida para el periodista. “Es difícil despedirse en esta instancia, sé que uno piensa que 'faltó un poco más’. Sos una persona muy querida en esta casa, en Telefe. Fue una alegría conocerte”, comentó el chef.

"Gracias por haberme invitado a MasterChef. Y bueno, las cosas salieron mal pero acepto la decisión. Yo recibí siempre todos los mensajes de ustedes, y eso es algo que me interesa dejarlo en claro porque si no pareciera que no lo tomé en serio y yo me tomé esta competencia muy e nserio", le comunicó Mirol a los tres jurados del reality culinario al momento de despedirse del programa.