MasterChef Celebrity: a qué hora ver la gala de eliminación y quiénes son los complicados

A qué hora y cómo ver la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity se podrá ver desde las 22:15, por la pantalla de Telefe. El programa conducido por Wanda Nara también estará disponible a través de distintas plataformas para quienes prefieran seguir la competencia por internet.

Las opciones para ver el reality en vivo son Telefe, Telecentro Play, DirecTV Go y Flow. Además, se podrá seguir por streaming a través del canal de YouTube de Telefe.

Con varios participantes en la cuerda floja, la expectativa estará puesta en las devoluciones del jurado y en las preparaciones que presente cada famoso. Una decisión puede cambiar el rumbo de la competencia y definir quién tendrá que despedirse de las cocinas más famosas de la televisión argentina.