MasterChef Celebrity: a qué hora ver la gala de eliminación y quiénes son los complicados
Varios participantes quedaron en riesgo de ser eliminados de la competencia culinaria y deberán defender su lugar en las cocinas más famosas del país.
La competencia de MasterChef Celebrity entra en una instancia decisiva y crece la expectativa por conocer quién será el próximo participante en abandonar el reality de Telefe. Después de una nueva noche de última chance, varios concursantes quedaron comprometidos y tendrán que demostrar sus habilidades frente al jurado para continuar en carrera.
En la emisión del viernes 9 de octubre, Nazareno Casero logró salvarse de la próxima gala de eliminación, luego de imponerse en una definición ajustada frente a Morena Beltrán. El actor consiguió destacarse entre las preparaciones presentadas y se aseguró su continuidad, mientras que la periodista deportiva deberá volver a cocinar para intentar mantenerse en el certamen.
La prueba tuvo una consigna inspirada en los vuelos comerciales. Con Wanda Nara al frente, los participantes recibieron bandejas con pollo o pasta y tuvieron que transformar esas opciones en platos más elaborados. La creatividad, la técnica y la presentación fueron algunos de los aspectos que evaluó el jurado durante las degustaciones.
Quiénes son los participantes complicados en MasterChef Celebrity
Tras las últimas pruebas, varios famosos quedaron con el delantal negro y deberán enfrentarse a una nueva instancia para evitar la eliminación. Entre ellos se encuentran Marta Fort, Alejandro Lerner, Campi, Paula Trápani, Julieta Nair Calvo, Pablo Migliore, Grego Rossello, Morena Beltrán, Pablo Giralt y Hernán Coronel, el cantante de Mala Fama.
A esa lista se suman Mike Amigorena y Sebastián Presta, quienes también quedaron en riesgo luego de las instancias previas del certamen. De esta manera, la próxima gala será clave para los participantes que todavía no consiguieron asegurarse un lugar en la siguiente etapa.
A qué hora y cómo ver la gala de eliminación de MasterChef Celebrity
La gala de eliminación de MasterChef Celebrity se podrá ver desde las 22:15, por la pantalla de Telefe. El programa conducido por Wanda Nara también estará disponible a través de distintas plataformas para quienes prefieran seguir la competencia por internet.
Las opciones para ver el reality en vivo son Telefe, Telecentro Play, DirecTV Go y Flow. Además, se podrá seguir por streaming a través del canal de YouTube de Telefe.
Con varios participantes en la cuerda floja, la expectativa estará puesta en las devoluciones del jurado y en las preparaciones que presente cada famoso. Una decisión puede cambiar el rumbo de la competencia y definir quién tendrá que despedirse de las cocinas más famosas de la televisión argentina.
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