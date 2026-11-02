MasterChef Celebrity: a qué hora ver y quiénes van a la gala de eliminación

La competencia de MasterChef Celebrity sigue avanzando y ya tiene a su primer participante confirmado para la gala de eliminación. Se trata de Campi, quien no logró convencer al jurado durante la prueba de beneficios y recibió el temido delantal negro. Ahora, el humorista deberá esperar para conocer quiénes serán sus compañeros en una de las noches más difíciles del certamen.