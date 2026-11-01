A qué hora dan hoy domingo MasterChef Celebrity: los detalles de la nueva gala

La presión será mayor porque solamente uno de ellos conseguirá salvarse de la quinta gala de eliminación. Para el resto, el desafío será decisivo: tendrán que volver a cocinar bajo la mirada de Betular, Martitegui y Botana y evitar quedar cada vez más cerca de abandonar la competencia.

A qué hora y cómo ver la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

La gala de este domingo de MasterChef Celebrity se podrá ver desde las 22:15, por la pantalla de Telefe. El programa conducido por Wanda Nara también estará disponible a través de distintas plataformas para quienes prefieran seguir la competencia por internet.

Las opciones para ver el reality en vivo son Telefe, Telecentro Play, DirecTV Go y Flow. Además, se podrá seguir por streaming a través del canal de YouTube de Telefe.