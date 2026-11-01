A qué hora dan hoy domingo MasterChef Celebrity: los detalles de la nueva gala
Después de una prueba con cambios inesperados en las canastas, el jurado repartió delantales grises y lugares en el balcón.
La competencia de MasterChef Celebrity sigue avanzando y la quinta semana dejó novedades importantes para los participantes. Después de dos jornadas de cocina en duplas, los concursantes conocieron su destino y quedaron divididos entre quienes tendrán la posibilidad de conseguir beneficios y quienes deberán afrontar una instancia decisiva para evitar la gala de eliminación.
En la última prueba, el jurado sorprendió con una consigna inesperada: los participantes tuvieron que intercambiar sus canastas del mercado y preparar sus platos con los ingredientes que había elegido el compañero ubicado a su lado. La excepción fue Hernán Coronel, quien había conseguido la medalla durante la semana anterior y contó con una ventaja.
Quiénes cocinarán en la noche de beneficios de MasterChef Celebrity
Luego de probar las preparaciones, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana decidieron entregar delantales grises a Mike Amigorena, Sebastián Presta, Mala Fama, Diego Ramos, Pablo Migliore y Josefina “China” Ansa. En cambio, Julieta Poggio, Rocío Robles, Luck Ra y Nazareno Casero lograron subir al balcón y asegurarse un lugar en la próxima instancia.
De esta manera, la noche de beneficios tendrá a Karina Mazzocco, Edith Hermida, Marta Fort, Luciana Geuna, Pablo Giralt, Campi, Rocío Robles, Julieta Poggio, Luck Ra y Nazareno Casero. Durante el desafío, dos participantes conseguirán medallas, mientras que otro quedará comprometido y deberá enfrentar la quinta gala de eliminación.
Quiénes deberán competir en la última chance
Por otro lado, la noche de última chance reunirá a Mike Amigorena, Sebastián Presta, Mala Fama, Diego Ramos, Pablo Migliore, China Ansa, Grego Rossello y Lizy Tagliani. Todos tendrán una nueva oportunidad para demostrar sus habilidades frente a las hornallas y convencer al jurado con sus platos.
La presión será mayor porque solamente uno de ellos conseguirá salvarse de la quinta gala de eliminación. Para el resto, el desafío será decisivo: tendrán que volver a cocinar bajo la mirada de Betular, Martitegui y Botana y evitar quedar cada vez más cerca de abandonar la competencia.
A qué hora y cómo ver la gala de eliminación de MasterChef Celebrity
La gala de este domingo de MasterChef Celebrity se podrá ver desde las 22:15, por la pantalla de Telefe. El programa conducido por Wanda Nara también estará disponible a través de distintas plataformas para quienes prefieran seguir la competencia por internet.
Las opciones para ver el reality en vivo son Telefe, Telecentro Play, DirecTV Go y Flow. Además, se podrá seguir por streaming a través del canal de YouTube de Telefe.
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