Sebastián Yatra sorprendió a todos en MasterChef Celebrity: qué hizo
El cantante colombiano dijo presente en el reality culinario y divirtió a todos con su participación.
Este lunes fue noche de beneficios en MasterChef Celebrity y los participantes se enfrentaron a un nuevo desafío, con la intención de conquistar al jurado y obtener su pase a la próxima instancia.
Sin embargo, no fue un programa más. Los famosos recibieron la visita sorpresa de Sebastián Yatra, quien llegó para ponerle un poco de picante a la competencia de hoy.
El cantante explicó que trabajó muchas ideas con el jurado y que la noche se iba a tratar de hacerle frente a retos grandes e iban a tener que elaborar platos de su país naral. “La comida colombiana es de las mejores cocinas del planeta entero” , indicó el músico cuyo plato favorito son las alitas picantes.
"Déjense llevar por el instinto y háganlo con amor que la comida colombiana está hecha con pasión. No somos de meter mucha azúcar, nos encantan las cosas fritas y nunca puede faltar una buena arepa ", sumó el colombiano.
Ya con las consignas establecidas, se dieron a conocer que preparaciones tendrían que hacer los famosos y quedó definido de la siguiente manera:
- Ajiaco con patacones y hogao, una sopa con crema, palta y alcaparras en base a papa, pollo y choclo : Ian Lucas, Evangelina Anderson y Susana Roccasalvo.
- Papas rellenas de carne y huevos pericos: Turco Husaín, Maxi López y Chino Leunis.
- Pescado envuelto en hoja de plátanos y patacones: Eugenia Tobal y Marixa Balli.
Más allá de la competencia, hubo lugar para las risas y hasta el coqueteo. Sebastián se divirtió mucho con las idas y vueltas de Wanda y Maxi López. Aunque también histeriqueó un poco a Evangelina Anderson y Marixa Balli, quienes se mostraron muy nerviosas por el intercambio que mantuvieron con el artista.
Por otro lado, el ex marido de la conductora le ofreció a Tarea presentarle a alguna amiga soltera para ver si finalmente encontraba el amor.
