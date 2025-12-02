Sebastián Yatra sorprendió a todos en MasterChef Celebrity: qué hizo

Ajiaco con patacones y hogao, una sopa con crema, palta y alcaparras en base a papa, pollo y choclo : Ian Lucas, Evangelina Anderson y Susana Roccasalvo.

Papas rellenas de carne y huevos pericos: Turco Husaín, Maxi López y Chino Leunis.

Pescado envuelto en hoja de plátanos y patacones: Eugenia Tobal y Marixa Balli.

Más allá de la competencia, hubo lugar para las risas y hasta el coqueteo. Sebastián se divirtió mucho con las idas y vueltas de Wanda y Maxi López. Aunque también histeriqueó un poco a Evangelina Anderson y Marixa Balli, quienes se mostraron muy nerviosas por el intercambio que mantuvieron con el artista.

Por otro lado, el ex marido de la conductora le ofreció a Tarea presentarle a alguna amiga soltera para ver si finalmente encontraba el amor.