MinutoUno

Sebastián Yatra sorprendió a todos en MasterChef Celebrity: qué hizo

Espectáculos

El cantante colombiano dijo presente en el reality culinario y divirtió a todos con su participación.

Sebastián Yatra sorprendió a todos en MasterChef Celebrity: qué hizo

Este lunes fue noche de beneficios en MasterChef Celebrity y los participantes se enfrentaron a un nuevo desafío, con la intención de conquistar al jurado y obtener su pase a la próxima instancia.

Sin embargo, no fue un programa más. Los famosos recibieron la visita sorpresa de Sebastián Yatra, quien llegó para ponerle un poco de picante a la competencia de hoy.

El cantante explicó que trabajó muchas ideas con el jurado y que la noche se iba a tratar de hacerle frente a retos grandes e iban a tener que elaborar platos de su país naral. “La comida colombiana es de las mejores cocinas del planeta entero” , indicó el músico cuyo plato favorito son las alitas picantes.

"Déjense llevar por el instinto y háganlo con amor que la comida colombiana está hecha con pasión. No somos de meter mucha azúcar, nos encantan las cosas fritas y nunca puede faltar una buena arepa ", sumó el colombiano.

Embed - Sebastián Yatra revolucionó Masterchef Celebrity Argentina con comida colombiana

Ya con las consignas establecidas, se dieron a conocer que preparaciones tendrían que hacer los famosos y quedó definido de la siguiente manera:

  • Ajiaco con patacones y hogao, una sopa con crema, palta y alcaparras en base a papa, pollo y choclo : Ian Lucas, Evangelina Anderson y Susana Roccasalvo.
  • Papas rellenas de carne y huevos pericos: Turco Husaín, Maxi López y Chino Leunis.
  • Pescado envuelto en hoja de plátanos y patacones: Eugenia Tobal y Marixa Balli.

Más allá de la competencia, hubo lugar para las risas y hasta el coqueteo. Sebastián se divirtió mucho con las idas y vueltas de Wanda y Maxi López. Aunque también histeriqueó un poco a Evangelina Anderson y Marixa Balli, quienes se mostraron muy nerviosas por el intercambio que mantuvieron con el artista.

Por otro lado, el ex marido de la conductora le ofreció a Tarea presentarle a alguna amiga soltera para ver si finalmente encontraba el amor.

Embed - La visita de Sebastián Yatra puso nerviosa a Evangelina Anderson en Masterchef Celebrity

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas